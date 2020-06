Le dispositif actuel de réaménagement du confinement à domicile, qui prévoit la levée de cette mesure prise dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, pour 19 wilayas et son instauration de 20h00 au lendemain 05h00 pour les 29 autres, a été reconduit jusqu'au 13 juillet prochain avec un durcissement des mesures de protection contre la propagation de la pandémie, indique lundi un communiqué des services du Premier ministre dont voici le texte intégral :

"Après consultation du comité scientifique et de l’autorité sanitaire et revue de la situation épidémiologique qui fait ressortir une recrudescence de la vitesse de propagation de l’épidémie, durant les deux dernières semaines dans certaines wilayas du pays et après accord de Monsieur le Président de la République, le Premier Ministre a arrêté une série de dispositions visant à renforcer la démarche progressive et flexible adoptée, adossée à un meilleur ciblage des mesures restrictives préconisées dans la gestion de l’urgence sanitaire liée au Covid-19.

Cette approche est appelée à s’appuyer davant age sur l’échelon local à travers son implication plus forte dans le processus d’évaluation et de prise de décision en matière de mesures de confinement ciblé et de suspension temporaire des activités qui ne respectent pas les protocoles sanitaires, devenant ainsi des vecteurs accélérateurs de la propagation du virus.

Ainsi, il est décidé de ce qui suit : 1- La reconduction jusqu’au 13 juillet 2020 du dispositif actuel de réaménagement du confinement à domicile prévu par le décret exécutif n 20-159 du 13 juin 2020, qui prévoit la levée du confinement à domicile pour dix neuf (19) wilaya et l’instauration d’un confinement à domicile de 20h00 au lendemain 05h00 du matin pour 29 autres wilayas, à savoir : Boumerdes, Souk Ahras, Tissemsilt, Djelfa, Mascara, Oum El Bouaghi, Batna, Bouira, Relizane, Biskra, Khenchela, M’sila, Chlef, Sidi Bel Abbes, Médéa, Blida, Bordj Bou Arreridj, Tipaza, Ouargla, Bechar, Alger, Constantine, Oran, Sétif, Annaba, Bejaia, Adrar, Laghouat et El Oued. Toutefois, Mesdames et Messieurs les Walis doivent, lorsque la situation sanitaire l’exige et après aval des hautes autorités du pays, procéder au confinement partiel ou total ciblé d’une ou de plusieurs localités, communes ou quartiers connaissant des foyers ou des clusters de contamination.

Il est fait obligation a ux walis, chefs de daïra, présidents d’APC de décider de mesures supplémentaires applicables localement, en fonction de la situation sanitaire de la wilaya et d’entamer les visites régulières et permanentes des centres hospitaliers pour examiner la situation exacte dans lesquels ils se trouvent et rendre compte quotidiennement aux autorités sanitaires. Toute défaillance qui n’est pas signalée entrainera des sanctions à l’égard des responsables de ce dysfonctionnement. 2- La suspension, pour une durée de 15 jours dans les wilayas qui connaissent une circulation active du virus, des activités suivantes :

- les marchés et souks hebdomadaires

- les marchés à bestiaux

- les centres commerciaux et les lieux de concentration de commerces.

3- Les autorités locales et les services de sécurité ont été instruits à l’effet d’appliquer, avec toute la rigueur et la fermeté nécessaires, les sanctions prévues par la loi et les règlements en vigueur y compris la verbalisation, la mise en fourrière et la formalisation des procédures judiciaires appropriées, à l’encontre de tout contrevenant aux mesures de prévention sanitaire. Les services du ministère du Commerce sont dans l’obligation de procéder à des actions de contrôle au niveau de certains commerces de quartiers et de marchés, accompagnés de la for ce publique, pour la fermeture immédiate du commerce, le retrait du registre de commerce ainsi qu’une sanction pécuniaire et dissuader tout comportement contraire aux lois et règlements en vigueurs.

Il s’agit d’exiger des commerçants le respect des protocoles de prévention sanitaire, notamment l’obligation du port de masque et la distanciation physique pour toute personne qui accède à l’espace commercial.

Il s’agira également de veiller particulièrement à :

- L’interdiction formelle de tout type de rassemblement et de regroupement familial, notamment la célébration de mariages et de circoncision, qui constituent actuellement des facteurs aggravants de la propagation de la pandémie. - La verbalisation systématique de tout contrevenant à la mesure du port obligatoire du masque et le respect des horaires de confinement.

- La réinstauration de l’obligation du port obligatoire du masque dans les véhicules particuliers, que ce soit pour le conducteur ou les autres passagers.

4- Le renforcement de la surveillance épidémiologique par la conduite d’enquêtes approfondies notamment à l’endroit des cas contacts, à l’effet de casser la chaine de propagation des contaminations. Dans ce cadre, les moyens humains et matériels nécessaires pour la conduite de ces enquêtes seront dégagés à travers la mise la distanciation physique. Le seul objectif pour les pouvoirs publics et la population, reste la lutte pour vaincre cette pandémie et protéger les vies des Algériennes et des Algériens.

La surveillance quotidienne de la capacité de nos infrastructures hospitalières à faire face aux flux liés à la pandémie, fera l’objet d’un suivi sur la base des enquêtes épidémiologiques.

Cette nouvelle étape dans la gestion de la crise sanitaire que connait notre pays, repose d’abord sur la conscience et le sens de responsabilité des citoyens, qui doivent prendre leur responsabilité et faire preuve d’une attitude exemplaire et solidaire, et appliquer les mesures préconisées pour sauver les vies humaines".