Se lever de son lit, se recoucher, se déplacer.... Des mouvements usuels que vous maîtrisez. Mais voilà, après une opération de la hanche, cela devient beaucoup moins évident.

Dès le lendemain de l'opération, un kinésithérapeute viendra vous expliquer comment vous positionner pour y parvenir sans douleur. Il vous donnera aussi quelques exercices à faire –dont il contrôlera la bonne exécution- pour vous permettre de retrouver votre motricité. Au programme aussi, l'utilisation des béquilles. La mise en jambes commence très tôt, souvent le lendemain de l'opération, par petites étapes qui, chaque jour, prendront plus d'ampleur.

En fin de séjour, l'épreuve de contrôle ultime sera le bon usage des escaliers ! Pas de panique ; une fois sortie, vous ne serez pas laissée à vous-même !

Un aide-mémoire rédigé par le service vous aidera à mettre en pratique ce que vous avez appris à faire... et à ne surtout pas faire. Si vous n'avez pas pensé à aménager votre intérieur en prévision de votre retour, il est indispensable de demander à votre conjoint, à vos enfants ou à un proche de rouler les tapis et d'enlever tous les obstacles inutiles. Si vous avez un animal de compagnie plutôt démonstratif, mieux vaut le confier à une nounou temporaire afin de ne pas risquer une chute douloureuse.

3 complications possibles

Infection. Une infection peut se déclarer dans la plaie ou à l'intérieur de la zone opérée, dans les jours ou les semaines qui suivent voire plusieurs années après. C'est pour prévenir ce risque que des antibiotiques sont prescrits en suites opératoires et par la suite avant toute intervention chirurgicale, afin de limiter les risques d'infection autour de l'articulation artificielle.

Caillots. Des caillots de sangs peuvent se former notamment en raison d'une mobilité réduite durant les premiers jours, ce qui réduit le débit de la circulation sanguine. On vous prescrira alors des anticoagulants, l'usage de bas de contention et la surélévation des pieds. De la pressothérapie (bottes gonflables) peut être aussi être envisagée.

Pneumonie. C'est l'une des complications possibles après une intervention chirurgicale importante. Pour la prévenir, des exercices respiratoires sont préconisés.