Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a reçu, mardi soir, une communication téléphonique de son homologue français, Emmanuel Macron, indique la présidence de la République dans un communiqué.

Lors de cet entretien téléphonique, les deux présidents "ont échangé sur les efforts consentis par chaque pays pour juguler la propagation de la pandémie Covid-19", précise le communiqué. "Après avoir passé en revue les relations bilatérales, les deux parties ont convenu de leur donner une impulsion prometteuse sur des bases durables à même de garantir l’intérêt commun réciproque et le respect total de la spécificité et de la souveraineté de chacun des deux pays", ajoute la même source.

"Evoquant la situation en Libye et dans les pays du Sahel au regard des souffrances de leurs peuples du fait des guerres et conflits, les deux présidents ont convenu d’une coordination pour y mettre un terme en œuvrant au rétablissement de la sécurité et de la stabilité dans la région", conclut le communiqué de la présidence de la République.