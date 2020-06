Le ministère brésilien de la Santé annoncé que son pays a franchi mardi le cap des 30.000 morts du coronavirus, à 31.199, après avoir enregistré un chiffre record de décès au cours des dernières 24 heures.

Ce pays de 212 millions d'habitants a déploré en effet 1.262 morts supplémentaires, le bilan quotidien le plus élevé depuis le 21 mai (1.188), ce qui témoigne de la poursuite de la phase ascendante de la pandémie.

Le Brésil, pays qui représente à lui seul plus de la moitié des cas et des morts du coronavirus en Amérique latine, a enregistré au total 555.383 cas confirmés de Covid-19, après une forte progression de près de 29.000 cas au cours des dernières 24 heures.

Ces chiffres, dont la communauté scientifique estime qu'ils sont grossièrement sous-évalués dans un pays ne pratiquant que très peu de tests, situent le Brésil à la 4e place dans le monde pour les morts, derrière les Etats-Unis, le Royaume-Uni et l'Italie.

Les deux Etats brésiliens les plus touchés sont Sao Paulo et Rio de Janeiro, dans le Sud-est.

Signal inquiétant, Sao Paulo a enregistré ses chiffres les plus élevés à la fois de décès et de contaminations mardi en 24 heures depuis l'apparition de la Covid-19, et déplore désormais 7.994 morts et près de 120.000 cas.

Celui de Rio de Janeiro, qui a lui aussi entamé mardi un déconfinement, déplore 5.686 morts de la pandémie et plus de 56.000 cas de contamination.



Colombie Plus de 1.000 morts du covid-19

La Colombie a dépassé mardi les 1.000 morts du nouveau coronavirus, moins de trois mois après la détection du premier cas de contagion, a annoncé le ministère de la Santé.

Avec 40 nouveaux décès répertoriés mardi, ce pays de 48 millions d'habitants a atteint le nombre total de 1.009 morts, selon le bilan quotidien publié par le ministère.

Bogota, la capitale de quelques huit millions d'habitants, est la ville comptant le plus de décès, avec au moins 258 morts confirmés du Covid-19.

Le département de l'Amazonas et son chef-lieu Leticia, à la frontière avec le Brésil, détiennent le taux le plus élevé de mortalité par million d'habitants, avec 790 morts.

Suivent la touristique Carthagène des Indes (nord, côte Caraïbe) avec 153 décès et le port de Buenaventura (sud-ouest, côte Pacifique) avec 63.

La 4e économie d'Amérique latine a en outre dépassé les 30.000 cas confirmés, avec un total de 31.833 personnes contaminées, dont 1.340 annoncées mardi.

Bogota est le principal foyer d'infections avec plus de 10.700 cas. Le président de droite Ivan Duque a déclaré le 24 mai que 90% des unités de soins intensifs du pays étaient dis ponibles et préparées pour recevoir des patients du covid-19.

Le chef de l'Etat a assuré que la pandémie est relativement contrôlée et salué la situation de la Colombie par rapport à d'autres pays latino-américains, comme le Brésil, le Chili, le Pérou ou l'Equateur, dont les services médicaux sont saturés. Dans un entretien publié dimanche par le quotidien El Tiempo, il a précisé que 79% des cas se concentrent dans 10 des 1.103 municipalités du pays, et 66% des décès dans cinq communes.

Le nouveau coronavirus avait été détecté pour la première fois en Colombie le 6 mars, chez une étudiante de 19 ans revenant d'Italie.

Le gouvernement avait décrété l'urgence sanitaire et le confinement général de la population le 25 mars, prolongé plusieurs fois et jusqu'au 30 juin inclus.

Les mesures ont été assouplies depuis la fin du mois d'avril, afin de réactiver progressivement l'économie, fortement affectée en outre par la chute des cours du pétrole, l'un des principaux produits d'exportation, avec chômage de 23,5% dans les zones urbaines, le pire depuis 2001.