Le Directeur des équipes nationales (DEN) à la Fédération algérienne de natation (FAN), Lamine Ben Abderrahmane, a estimé que les jeunes catégories ont enregistré des résultats ''très satisfaisants'' lors du Championnat national hivernal (minimes, juniors) en petit bassin (25 m), qui a pris fin samedi à la piscine M'hamed-Baha de Bab Ezzouar (Alger).

L'instance fédérale avait mis en jeu six titres chez les minimes (garçons et filles) dont le classement a été comptabilisé par points, remporté par le GS Pétroliers qui a également dominé le ranking féminin par médailles.

Chez les juniors, il y a eu uniquement le classement par médailles chez les deux sexes.

Le NR Dély-Ibrahim (Alger) a remporté le titre chez les minimes (garçons) avec un total de dix médailles (7 or, 2 argent et 1 bronze) devant le CR Belouizdad (4 or et 1 argent) et le GSP (3 or, 3 argent et 6 bronze).

Chez les filles, le titre est revenu au GSP (8 or, 9 argent et 5 bronze), tandis qu'Aïn Turk d'Oran (7 or, 1 argent) et l'ASPTT Alger (3 or, 3 argent et 3 bronze) ont complété le podium.

''Le NRD a remporté le sacre masculin chez les minimes grâce notamment au talentueux nageur Anes Tounsi qui a décroché à lui seul sept médailles d'or, remportant au passage le titre de meilleur nageur par médailles. Aussi, il a réalisé d'excellents chronos pendant ce rendez-vous.

Ce jeune a encore confirmé qu'il a du talent et nous avons constaté cela depuis presque quatre ans.

Tounsi sera concerné par le prochain Championnat maghrébin des jeunes'', a indiqué le DEN à l'APS.

Et d'enchaîner: ''Pour sa part, la championne d'Afrique du 100m nage libre, Lilia Sihem Midouni a largement contribué au sacre féminin du GSP en minimes, après avoir décroché à elle seule cinq médailles d'or avec, à la clé, d'excellents chronos. Elle a été élue sans surprise meilleure nageuse de sa catégorie".

Chez les juniors, le GSP a dominé le classement général par médailles chez les garçons et les filles.

Chez les garçons, les Pétroliers ont décroché 16 médailles (6 or, 5 argent, 5 bronze), devant l'USM Alger (5 or, 7 argent et 6 bronze) et le MR Sétif (4 or, 2 argent).

Idem chez la gent féminine, où le GSP a raflé la mise avec 24 breloques (13 or, 6 argent et 5 bronze), alors que l'USM Alger a obtenu la 2e place (6 or et 2 argent). Le club oranais d'Aïn Turk complète le podium (1 or, 5 argent et 3 bronze).

''Chez les juniors filles, la jeune Khensa Belkacemi s'est distinguée sur le 800m nage libre après avoir enregistré le meilleur temps de cette spécialité. Aussi, le niveau d'Imène Zitouni s'améliore de façon exceptionnelle (9 médailles d'or), elle mérite largement son titre de meilleure nageuse dans sa catégorie.

Nous sommes très satisfaits de leurs résultats et nous comptons beaucoup sur elles lors du Championnat maghrébin'', a expliqué le DEN.

Chez les juniors, le titre entre le GSP et l'USMA s'est joué à la dernière course au programme de la compétition (1500 m nage libre), remportée par Sofiane Achour Talet (Bahia Nautique) devant l'"Usmiste" Ali Betka, privant ainsi les "Rouge et Noir" de première place au classement général aux dépens des Pétroliers.

Interrogé sur le volet organisationnel, le DEN a estimé que la FAN avait "réussi" sa mission malgré la lourde tâche à laquelle elle était confrontée à cause du jumelage du Championnat national hivernal (minimes, juniors) avec le Championnat d'Algérie Open-2020.