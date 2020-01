La JS Kabylie, représentant algérien en phase de poules de la Ligue des champions d'Afrique de football, a concédé une lourde défaite sur le terrain de l'AS Vita Club (RD Congo), par (4-1), mi-temps (1-1) en match comptant pour la 5e journée du groupe D, disputé samedi à Kinshasa.

Les buts de la rencontre ont été inscrits par Shabani (24e s.penalty), Bengala (55e), Luzolo (67e) et Mayele (70e) pour l'AS Vita club, alors que Hamroune (31e) a sauvé l'honneur pour les Canaris. Avec 4 points au compteur tout comme l'AS Vita-Club, la JSK est éliminée de la compétition. L'autre match du groupe D, aura lieu en soirée (20h00) à Tunis, entre l'ES Tunis (10 pts) et le club marocain du Raja de Casablanca (7 pts). Le second représentant algérien dans cette compétition, l'USM Alger (groupe C), a été également éliminé, suite à sa défaite, vendredi soir, à Casablanca devant le WA Casablanca (1-3).