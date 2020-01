Il s'agit des présidents de l’Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (UTICA), Samir Majoul, de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), Noureddine Taboubi et de l’Union nationale de la femme tunisienne (UNFT), Radhia Jerbi, selon l'agence TAP. Lors d'une séance de travail tenue au siège de l’UTICA, ces organisations ont abordé la situation générale du pays, en particulier, les difficultés actuelles que connait la Tunisie, appelant à se concentrer sur les vrais problèmes des tunisiens, notamment, la lutte contre la marginalisation, la pauvreté, le chômage et l’impulsion de la croissance et de l’investissement. Dans un communiqué publié par l’UTICA, relayé par la TAP, outre la nécessité d'intensifier les efforts pour lutter contre les crimes, les organisations professionnelles et nationales ont également évoqué le rôle crucial et important des femmes tunisiennes, appelant à renforcer davantage leur autonomisation économique et leur accorder plus de responsabilité dans tous les niveaux.