L’ambassadeur des Etats-Unis à Tunis Donald Blome a réaffirmé l’engagement de son pays à continuer de se tenir aux côtés de la Tunisie et à appuyer ses efforts en matière de sécurisation de sa frontière avec la Libye, rapporte l'agence tunisienne TAP.

Reçu, vendredi, par le ministre de la Défense nationale par intérim, Mohamed Karim Jamoussi, le diplomate américain s’est félicité du niveau «excellent» atteint par la coopération bilatérale particulièrement dans le domaine militaire, ajoute la même source.

Par ailleurs, Blome a «salué les pas franchis par la Tunisie sur la voie de la transition démocratique et ce, a-t-il dit, en dépit de plusieurs difficultés économiques, sociales et sécuritaires», réitérant l’engagement de son pays à «tout mettre en £uvre» pour aider la Tunisie à mener à bien sa transition économique. «Les Etats Unis aideront la Tunisie dans sa relance économique», a-t-il promis. Cité dans un communiqué du ministère, le ministre de la Défense nationale par intérim, s'est félicité d’un partenariat «stratégique» établi entre la Tunisie et les Etats Unis, saluant «le soutien de l'administration américaine en matière de sécurisation des frontières» terrestres et maritimes de la Tunisie à la faveur de la mise en place d’un système de surveillance électronique fixe et mobile et d’un système de surveillance des côtes.

La coopération bilatérale porte également sur la formation, l’entrainement, le renseignement et le renfoncement des équipements, a souligné le ministre. «Les Etats unis ý sont un pays ami de la Tunisie et un partenaire essentiel pour relever les défis communs, dont en premier lieu la sécurisation des frontières», a-t-il dit. Sur un autre plan, le ministre a affirmé que la Tunisie compte sur l’appui des pays, organisations et instances concernées en cas d’un nouvel afflux de refugiés en prévenance de Libye.