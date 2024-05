L'USM Khenchela s'est imposée sur le fil devant le CR Belouizdad (2-1), mi-temps (0-0) en match comptant pour la mise à jour de la 19e journée du championnat de Ligue 1 "Mobilis" de football, samedi à Khenchela.

Mené dés la reprise de la 2e période par un but de Saadou (47e), le quadruple tenant du titre est revenu au score à la 64e minute grâce à l'attaquant Meziane, avant de concéder à la toute dernière minute un second but inscrit par Samer sur penalty.

Cette défaite n'arrange pas les affaires des Belouizdadis qui restent scotchés à la 3e place avec un total de 42 points, distancés de 14 longueurs, par le leader le MC Alger (56 pts) à cinq journées de l'épilogue du championnat. Lors de cette rencontre, le joueur malien du CRB, Mamadou Samaki a été exclu en 1re mi-temps (25e).

De son côté, les Khenchelis qui réalisent une bonne opération, rejoignent le MC El-Bayadh la 10e place avec un total de 31 points. Lors de la 25e journée, l'USMK accueillera l'actuel leader du championnat, le MC Alger. Cette mise à jour se poursuivra lundi entre l'USM Alger et la JS Kabylie au stade Nelson Mandela de Baraki à partir de 19h00.

Résultat partiel :

USM Khenchela - CR Belouizdad 2-1

Lundi, 6 mai :

USM Alger - JS Kabylie 19h00

Classement : Pts J

1). MC Alger 56 24

2). CS Constantine 43 23

3). CR Belouizdad 42 24

4). ES Sétif 38 24

5). Paradou AC 36 24

6). USM Alger 35 20

7). JS Kabylie 33 23

--). JS Saoura 33 24

9). US Biskra 32 24

10). MC El Bayadh 31 24

--). USM Khenchela 31 24

12). ASO Chlef 28 24

13). NC Magra 27 24

14). ES B. Aknoun 23 23

15). MC Oran 22 23

16). US Souf 7 24.