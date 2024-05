Le cycliste Nassim Saïdi du club "Madar Procycling Team" a remporté le trophée de la 28e édition du Grand Prix national de la ville d'Oran, dont la 3e et dernière étape s'est déroulée samedi.

Nassim Saïdi a pris la 1ère place au classement général chez les seniors et Hamzaoui Salah du MC Alger en juniors.

La dernière étape du circuit en ligne a été disputée, samedi, sur une distance de 112 km sur un circuit fermé de 28 km en quatre tours dans la commune de Bousfer.

L'étape finale a été remportée par Benyoucef Abdellah du MC Alger, devant Nassim Saïdi du club Madar procycling Team et Frekous Ayoub de l'Académie de cyclisme de Constantine. Chez les juniors et sur la même distance, le cycliste Charhabil Abdelhamid de l'IRB El Kantara a décroché la première place devant Ahmed Samah Rouabah du club Majd El-Guerrara de Ghardaïa et Tamazourt Hichem du MC Alger.

Au total, 98 coureurs cyclistes de 15 clubs ont pris part à cette 28e édition du grand prix de la ville d'Oran, organisée, trois jours durant, par la ligue oranaise de cyclisme, en coordination avec la Fédération algérienne de cette discipline et la DJS de la wilaya d'Oran.