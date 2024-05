Des spécialistes en rhumatologie ont plaidé, samedi à Alger, pour une «formation continue et adéquate» des praticiens pour une prise en charge optimale des malades et être au diapason des dernières techniques.

Lors de la 2ème Journée d’imagerie musculosquelettique et de rhumatologie interventionnelle, organisée par le service de rhumatologie conjointement avec le service de radiologie du CHU Béni Messous, les participants ont insisté sur la formation d’un nombre important de spécialistes pour couvrir toutes les régions du pays.

La Pr. Salima Lefkir, rhumatologue au CHU de Béni Messous, a souligné à cet égard l’importance de «donner la priorité à une formation adéquate» pour être au diapason des dernières techniques, plaidant pour l’augmentation du nombre des rhumatologues. Maître de conférence 1 de rhumatologie et chef de service intérimaire de rhumatologie au CHU Béni Messous, le Pr Bilal Bengana a indiqué, pour sa part, que «le rhumatologue doit s’adapter impérativement» aux nouvelles techniques permettant le diagnostic précoce des maladies liées à la rhumatologie.

La spécialiste en radiologie et résidente au CHU de Béni Messous, Dr. Meriem Djergoni, a relevé la nécessité pour les rhumatologues et les radiologues de travailler en collaboration étroite, ajoutant que l’échographie prend de plus en plus de place dans la rhumatologie ce qui nécessite une complémentarité entre les deux spécialités. Plusieurs communications sont inscrites au programme de cette rencontre dont «la ponction aspiration sous échographie et calcification de l’épaule», «la place du PRP en rhumatologie», «infiltrations articulaires aux corticoïdes» et «suivi échographique de la maladie goutteuse».