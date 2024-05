Le Fonds monétaire international (FMI) a abaissé sa prévision de croissance 2024 au Sénégal à 7,1%, , a-t-il annoncé vendredi à l'issue d'une mission à Dakar. "La croissance économique pour 2024 est maintenant projetée à 7,1 % contre 8,3 % auparavant, reflétant une activité économique impactée au premier trimestre par le contexte électoral et un démarrage retardé de la production de gaz jusqu'en décembre 2024", dit le Fonds dans un communiqué, citant Edward Gemayel, chef de la mission entamée au Sénégal le 25 avril et achevée vendredi.

Le président Bassirou Diomaye Faye a succédé début avril au président Macky Sall (2012-2024) après sa victoire au premier tour sur le candidat du pouvoir, l'ex-Premier ministre Amadou Bâ. La mise en exploitation des gisements de gaz off shore partagés avec la Mauritanie et développés par le britannique BP avec l'américain Kosmos Energy, la Société mauritanienne des hydrocarbures (SMH) et Petrosen, initialement prévue fin 2023, est désormais attendue cette année. La croissance a été de 4,6% en 2023, année durant laquelle "l'économie sénégalaise a fait preuve de résilience en dépit d'un contexte difficile". Selon le FMI, le nouveau pouvoir sénégalais a réaffirmé l'engagement à poursuivre le programme actuel soutenu par institution financière dont les piliers visent notamment à "réduire les vulnérabilités de la dette".