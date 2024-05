Le directeur des statistiques, de la numérisation et de la prospective au ministère de l’Agriculture et du Développement Rural, M’hamed Tifouri, a affirmé jeudi à Sétif que les transformations que connait le secteur agricole au pays «requiert d’adoption d’un système de recensement actualisé qui permet une bonne prise de décision».Intervenant à l’ouverture de la rencontre régionale regroupant à l’université Ferhat Abbas 15 chambres de wilaya l’agriculture de l’Est du pays à l’initiative de la chambre nationale de l’agriculture (CNA), M. Tifouri a souligné que «l’agriculture algérienne a connu durant les deux dernières décennies d’importantes transformations ayant conduit à l’augmentation du capital et des potentialités agricoles qui doivent être inclus dans un système de recensement agricole actualisé reposant sur des technologies de suivi avancées».

Il a également ajouté que les autorités publiques accordent un intérêt majeur pour cette opération en tant opératoire et fondamentale pour tracer des programmes de développement agricole efficients adaptés à la prise en charge des besoins des citoyens et pour connaitre la situation du secteur, la répartition géographique des exploitations agricoles et leurs caractéristiques sociales de sorte à constituer une base de données référentielles pour les divers secteurs et les programmes publics de développement. M. Tifouri a relevé que le recensement général de l’agriculture (RGA) constitue «un outil qui permettra de définir les politiques générales à l’échelle locale et nationale et de connaitre les données précises et actualisées de la structure du secteur agricole, les systèmes de production, la main d’œuvre et les divers types et performances des exploitations agricoles ainsi que d’identifier avec précision pour la première fois les potentialités agricoles du Sud du pays».

Le même responsable a mis l’accent sur l’importance de l’adhésion efficace à ce recensement général de l’agriculture qui débutera le 19 mai courant à travers les wilayas du pays et se poursuivra jusqu’au 17 juillet prochain, invitant tous les intervenants a mobilisé tous les moyens pour son accompagnement par les divers médias modernes et de proximité pour en souligner l’importance et susciter l’adhésion souhaitée des agriculteurs et éleveurs.

Le président de la CNA, M. Mohamed Yazid Hambli a indiqué que le rencontre abordera les axes de la feuille de route du secteur concernant sa modernisation et le développement des filières stratégiques dont celle de la céréaliculture qui bénéficie d’un soutien illimité des hautes autorités du pays à l’instar des mesures décidées par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune pour l’indemnisation des agriculteurs sinistrés suite au déficit pluviométrique de la saison agricole passée.

Il a également rappelé la grande importance accordée par le président de la République pour le recensement général de l’agriculture qui représente «une opération stratégique nécessaire» pour identifier les contours du secteur agricole et en poursuivre le développement sur des bases précises. Ce regroupement régional s’est déroulé en présence du wali de Sétif, Mustapha Limani, les acteurs et opérateurs du secteur et les représentants des chambres de l’agriculture des wilayas d’Oum El Bouaghi, Batna, Tébessa, Jijel, Sétif, Skikda, Annaba, Guelma, Constantine, M’sila, Bordj Bou Arreridj, El Tarf, Khenchela, Souk Ahras et Mila.