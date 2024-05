Le ministre de l’Education nationale, Abdelhakim Belaabed, a annoncé, jeudi à Alger, que plus de 1,5 million de candidats étaient inscrits aux examens du Baccalauréat et du Brevet de l’enseignement moyen (BEM), session juin 2024, au niveau national.

Dans une allocution prononcée lors d’une rencontre nationale sur les préparatifs des examens scolaires nationaux (session juin 2024), M. Belaabed a précisé que «cette rencontre vise à évaluer les préparatifs des examens scolaires nationaux, auxquels 1.681.172 candidats sont inscrits, dont 818.439 pour le BEM, prévu du 3 au 5 juin, et 862.733 pour le Baccalauréat, prévu du 9 au 13 juin». Le ministre a précisé, dans ce sens, que «2.327 candidats à besoins spécifiques ont été recensés, dont 1.356 pour le BEM et 971 pour le Bac». Le nombre de candidats pour ces deux examens a connu une «augmentation» cette année par rapport à la session précédente, ce qui a nécessité, a-t-il dit, «l’augmentation du nombre de centres d’examen pour cette session».

A cette occasion, M. Belaabed a rappelé l’organisation, dimanche dernier et pour la première fois dans l’histoire de l’Algérie, d’épreuves pratiques du premier Baccalauréat pour la filière Arts avec ses quatre options (musique, cinéma/audiovisuel, théâtre et arts plastiques).

Quant à l’épreuve d’Education physique pour les candidats libres, le ministre a précisé que les examens auront lieu du 8 au 20 mai, sachant qu’elle concerne «224.629 candidats, dont 4.870 candidats pour le BEM et 219.759 candidats pour le Bac».

Toutes les mesures organisationnelles, humaines et matérielles ont été prises pour assurer le «bon déroulement» des épreuves, y compris «la mise en place d’un dispositif de suivi à plusieurs niveaux afin de garantir le maximum de rigueur», a indiqué le ministre.

«Les sujets des examens seront à la portée de l’élève ayant suivi régulièrement ses cours jusqu’à la fin du troisième trimestre de l’année scolaire», a affirmé le ministre, précisant que «les sujets concerneront les cours dispensés aux élèves en présentiel» et que «tous les établissements scolaires resteront ouverts aux candidats pour réviser collectivement et bien se préparer à ces épreuves». M. Belaabed a appelé les candidats à «prendre les précautions nécessaires pour éviter les retards les jours des examens, étant donné que les centres de déroulement seront ouverts une heure et demi avant l’heure prévue.

A cette occasion, le ministre a salué la décision du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, mercredi au Palais du peuple, à l’occasion de la célébration de la Journée internationale des travailleurs, de veiller personnellement à améliorer le contenu des statuts particuliers et du régime indemnitaire des corps spécifiques de l’Education nationale, affirmant que tous les acquis réalisés s’inscrivent dans le cadre de la concrétisation des engagements du président de la République concernant le secteur.