Le tournoi amical UNAF féminin de la catégorie des moins de 20 ans, qui devait se tenir du 1er au 10 mai 2024 à Tunis, a été reporté au mois de juin prochain, a annoncé la Fédération algérienne de football (FAF) mercredi.

"Dans une correspondance envoyée à la fédération algérienne de football, l’Union Nord-africaine de football annonce que le tournoi amical UNAF féminin de la catégorie des moins de 20 ans, qui devait se tenir du 1er au 10 mai 2024 à Tunis, a été reporté au mois de juin prochain." indiqué un communique de l'instance fédérale publié sur son site officiel.

Selon la même source, le représentant algérien dans ce tournoi régional est le club du CF Akbou. Pour rappel, l'Algérie accueille actuellement le tournoi UNAF des moins de 17 ans garçons avec la participation de l'Algérie, Tunisie, Maroc, Libye et l'Egypte. La cinquième et dernière journée de la compétition aura lieu vendredi prochain au stade de Rouïba (Alger) avec au programme deux matchs dont le choc entre la sélection algérienne et son homologue égyptienne (18h00) avec la première place du tournoi en ligne de mire.