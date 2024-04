Le président de l’Agence nationale de sécurité sanitaire, le Professeur Kamel Sanhadji, a souligné, jeudi à Oran, l’importance de l’utilisation de l’intelligence artificielle et des mathématiques pour anticiper et prédire les crises sanitaires et les pandémies, afin de bien se préparer à y faire face. En marge du 19e Congrès méditerranéen sur les maladies cardiaques et pulmonaires, M Sanhadji a indiqué que «l’utilisation de l’intelligence artificielle et des mathématiques pour développer la santé est l’un des objectifs les plus importants de l’Agence nationale de sécurité sanitaire, qu’il dirige et qui a été créé par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, afin de mettre en place un système de santé avancé, garantissant un haut niveau de traitement spécifique et une prévention élargie des maladies».

Il a ajouté que «l’Agence nationale de sécurité sanitaire comprend des experts, qui étudient systématiquement et scientifiquement tous les indicateurs et causes liés à toutes les maladies et nous avons des techniques, notamment d’intelligence artificielle et de traitement de grandes données (Big data) en relation avec la santé et avec l’assistance des spécialistes dans les domaines médical, des mathématiques, de l’informatique, des prévisions et de modélisation».

Selon le même responsable, l’importance de l’utilisation de l’intelligence artificielle réside dans le fait que «l’ancien système de santé a démontré ses limites, lors des crises sanitaires d’urgence comme celle du Covid-19, qui a révélé la faiblesse de tous les systèmes de santé mondiaux, car la réaction après le déclenchement de la pandémie a été faible, ce qui n’a pas permis de la maitriser qu’après des années».

Le Professeur Sanhadji a indiqué que la seule solution à de telles crises sanitaires est de «les anticiper et de bien s’y préparer, notamment avec la préparation des vaccins ou des médicaments appropriés et en formulant des recommandations, qu’elles soient spécifiques à l’environnement, au système de santé ou autres», notant que «l’usage des méthodes scientifiques de traitement des données, leur raccordement mathématique avec l’intelligence artificielle nous permettent d’obtenir un signal, même faible, pour prévoir toute crise sanitaire». A propos du Forum, le président de la Société algérienne d’Allergologie et d’Immunologie Clinique (SAAIC) et président de la commission de santé et de solidarité nationale au Conseil de la nation, le Professeur Habib Douaghi a souligné que «son importance est issue de sujets proposés pour le débat, surtout concernant les maladies respiratoires».

Le même intervenant a évoqué l’importance du médecin de famille, qui constitue le principal pilier du processus de sensibilisation à travers le dépistage précoce des maladies, l’identification des facteurs de risque qui y conduisent et la fourniture d’interventions appropriées au moment opportun. Cette rencontre a été organisée par l’Association algéro-méditerranéenne de pneumologie, allergologie et immunologie clinique, en collaboration avec l’Association algéro-franco-méditérannéenne de pneumologie (AFMP), avec la participation de 250 participants, notamment des généralistes et des spécialistes, dont 130 de pays européens, africains et du Canada.

Le président du Congrès, Laurent Soukarie, et président de l’Association méditerranéenne de pneumologie (AFMP), a fait savoir que cette rencontre intervient dans le cadre de la formation continue des médecins et d’échange scientifique des expériences. Plusieurs interventions sont programmées dans le cadre de cette manifestation scientifique sur l’asthme, les maladies du sommeil, les maladies respiratoires et leur relation avec le cœur et autres.

Ouverture du premier Salon dentaire MDEX avec la participation de 15 exposants

La première édition du Salon dentaire MDEX a été ouverte, jeudi au Centre des conventions d’Oran, avec la participation d’une quinzaine d’exposants, dont des clubs scientifiques actifs dans le domaine de la formation.

Organisée par l’agence «Insolite Pro», cette première édition, qui s’adresse aux professionnels de la médecine et de la chirurgie dentaire, a connu dès la matinée une forte affluence de dentistes, prothésistes et étudiants en chirurgie dentaire, a souligné la co-organisatrice du Salon, Mezeghrani Chahinaz. «En plus des exposants qui présentent du matériel dentaire de dernière génération, nous avons concocté un programme de conférences et ateliers très riche et varié, avec un accès libre pour les professionnels et les étudiants», a-t-elle expliqué. Le programme a été élaboré en partenariat avec les universités d’Oran, Sidi Bel Abbes et Sétif, et ce, pour mieux répondre aux attentes et aux besoins des professionnels et des étudiants, avec des thématiques d’actualité.

En plus des spécialistes et experts algériens, certaines conférences et ateliers seront animés par des spécialistes étrangers, venus d’Italie, de France, de Tunisie et de Lybie, a souligné Mme Mezeghrani. Cette édition est marquée par la forte participation des clubs scientifiques et des associations, (5 clubs et 2 associations), notamment le Club Adjuvare de l’Université d’Oran, le Club Sylvius de l’Université de Sidi Bel Abbes, l’Association nationale algérienne de l’économie de la santé et «The Algerian association of oral health and periodentogy».