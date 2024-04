Les spécialistes ayant pris part à la 4ème édition de la rencontre internationale dédiée aux technologies agricoles, organisée à Oran, ont mis l’accent sur l’importance de l’intensification des campagnes de sensibilisation à l’importance de l’aquaculture intégrée à l’agriculture.

Ils ont expliqué que l’objectif visé est d’attirer davantage de professionnels du secteur, estimant que cette démarche constitue une branche d’activité importante de l’agriculture moderne. Dans cet ordre d’idées, Youcef Metika, enseignant à la faculté des sciences économiques de l’Université d’Oran 2 «Mohamed Benahmed» a mis en relief , lors de cette rencontre, dont la thématique principale a été consacrée à «l’intégration de l’aquaculture à l’agriculture moderne», l’importance d’accompagner les agriculteurs dans leur quête d’acquisition des connaissances et des aptitudes susceptibles de les aider à pratiquer l’aquaculture intégrée à l’agriculture, soutenant que cette activité profite à l’agriculteur, à la terre et consolide le développement durable.

Dans l’optique de valoriser cette filière, il est nécessaire d’intensifier les campagnes de sensibilisation des fellahs pour la pratique de cette activité au niveau de leurs exploitations, et ce, par le biais de l’exploitation des périmètres d’irrigation, a affirmé le chercheur. Il a ajouté que l’aquaculture intégrée à l’agriculture, qui relève de ce qui est communément appelé l’économie bleue «est un autre outil de l’augmentation du rendement de la production halieutique».

De son côté, l’ingénieur agronome et ex- Secrétaire général de la Chambre de l’agriculture de la wilaya d’Oran, Houari Zeddam, a estimé que «la vulgarisation des expériences réussies dans le domaine de ce segment de l’activité aquacole a un rôle prépondérant dans la promotion de cette filière et contribue à inciter les agriculteurs à s’y investir, d’autant plus, a-t-il affirmé, que l’Etat met à leur disposition un dispositif de soutien pour la réalisation de bassins d’irrigation et autres équipements nécessaires à cette activité. Pour sa part, le Directeur général de l’entreprise «AQUA PECHE», relevant de l’Agence nationale des barrages et transferts (ANBT), Hadri Ghanem, a mis en relief les avantages de l’aquaculture intégrée à l’agriculture, dont celui de contribuer à baisser les quantités des engrais chimiques utilisés dans l’agriculture, expliquant que les eaux utilisées dans les activités d’élevage de poissons sont très riches en matières organiques.

Abondant dans le même sens, l’adjointe du directeur des stages et de l’amélioration des niveaux à l’Institut technologique de la pêche et de l’aquaculture (ITPA) d’Oran, Kerri Houaria, a mis l’accent sur l’importance de la formation des agriculteurs et des porteurs de projets en lien avec l’aquaculture intégrée à l’agriculture.

Elle a signalé que, durant l’année scolaire 2022-2023, pas moins de 263 agriculteurs ont été formés par l’ITPA en coordination avec la Chambre de la pêche ,ajoutant que cet établissement de formation lancera, prochainement, une autre session de formation en réponse aux nombreuses demandes émanant des professionnels du secteur.

Kerri Houaria a, d’autre part, rappelé les actions de soutiens mises en œuvre par le ministère de tutelle pour la production du tilapia. Il convient de signaler que lors de cette manifestation, organisée par le Centre d’études et de formation «Buissenes Corner», qui a vu la participation de chercheurs et des étudiants de l’ITPA, plusieurs conférences consacrées au sujet abordé ont été présentées.