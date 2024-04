La Société nationale des transports ferroviaires (SNTF), a pris part, à la 7e édition du Salon international des transports et de la logistique (Logistical) à Oran, à travers la Direction centrale du transport de marchandises, et les deux filiales de la société, "Rail Logistic" et "Stim" (Société de Transport Intermodal de Marchandises) spécialisées dans les solutions logistiques globales, a indiqué, jeudi, un communiqué de la société.

Cette édition, qui s'étale sur une semaine à partir de jeudi, et organisée par la Chambre algérienne de commerce et d'industrie (CACI), sous le patronage du ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, s'inscrit "dans le cadre des orientations du Gouvernement relatives au développement et à la modernisation du secteur des transports et de la logistique, dans le but de contribuer de manière efficace au développement de l'économie nationale et au renforcement des exportations hors hydrocarbures". Le Salon verra la participation d'acteurs dans le domaine des transports et de la logistique, de la chaîne logistique, des compagnies maritimes, des sociétés d'assurances, des banques, des sociétés de communications et de services liées.

L'accent a été mis sur le développement d'un réseau de plateformes logistiques à travers toutes les wilayas, dans le but de lier les zones industrielles et l'ensemble des ports, concrétiser le principe de parité entre les régions, réduire les coûts et soutenir les branches de distribution et d'exportation des marchandises, en plus de réduire les coûts de transport, préserver l'environnement et diminuer la pression sur les structures de bases, à savoir les routes et les autoroutes.

A cet égard, la société a rappelé dans son communiqué l'adoption d'une nouvelle approche basée sur l'échange de manière directe avec les opérateurs économiques pour leur proposer des solutions numériques pratiques et globales, adaptées à leurs besoins dans le domaine des transports et de la logistique, et fournir les prestations de transport, de stockage, de sous-traitance et du transport intermodal.