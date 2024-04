La Société palestinienne de télécommunications a annoncé jeudi que l'Internet avait été coupé dans les zones centrales et méridionales de la bande de Ghaza en raison de l'agression sioniste en cours contre la Palestine, selon des médias.

La société "Paltel", qui fournit ce service, a indiqué dans un communiqué, cité par Wafa, que le service Internet fixe avait été interrompu dans les zones centrales et méridionales de la bande de Ghaza en raison de l'agression sioniste.

Depuis le début de l'agression, le 7 octobre, les communications et Internet ont été coupés à plusieurs reprises en raison du ciblage direct des lignes de communication, en plus du ciblage des travailleurs de l'entreprise et de leur empêcher de réparer les lignes endommagées, rappelle-t-on.

Des sources politiques et journalistiques ont parlé de la date imminente du lancement par les forces d'occupation d'une agression sioniste visant Rafah, dernier refuge des Palestiniens déplacés de toute la bande de Ghaza.

Le nombre de ces personnes a atteint plus d'un million et demi, et qui vivent dans des conditions humanitaires difficiles et sous la pression sioniste visant à les déplacer de force.