Le ministre de la Santé, Abdelhak Saihi a présidé, mardi à Alger, l’ouverture de la journée de sensibilisation au profit des membres de la mission médicale accompagnant les hadjis cette année.

Les hautes autorités du pays ont mobilisé tous les moyens et les secteurs concernés pour assurer le succès du Hadj 2024 et préserver la dignité des Algériens dans les Lieux-Saints, en leur garantissant notamment une prise en charge médicale», via la mission composée de 122 membres», a précisé le ministre.

Pour ce faire, le ministère de la Santé a mis à la disposition des hadjis «plus de 8 tonnes de médicaments», ajoute M. Saihi. La journée a vu également la participation du ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi qui a salué «les efforts des délégations médicales qui veillent chaque année à la santé des hadjis algériens, voire d’autres de différentes nationalités».

A cette occasion, M. Belmehdi a appelé les membres de la mission à «redoubler d’efforts cette année afin d’honorer l’Algérie». Une application a été mise au point, cette année, pour connaitre l’état du stock de médicaments au niveau des deux centres mis à la disposition de la délégation algérienne ainsi que des médicaments les plus demandés par les hadjis, a-t-il relevé.