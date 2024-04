Le chiffre d'affaires de la Banque nationale d'Algérie (BNA), a enregistré une importante évolution estimée à 27,6% en 2023, pour atteindre ainsi 213,6 milliards DA, a indiqué, mardi à Alger, le Directeur générale (DG) par intérim, Dine Benabdi.

Selon les chiffres préliminaires présentés par M. Benabdi lors d'un exposé devant la Commission des finances et du budget de l'Assemblée populaire nationale (APN), présidée par le rapporteur de la Commission Mahfoud Haouas, le chiffre d'affaires de la banque publique avait grimpé de 167,4 milliards DA en 2022 à 213,6 milliards DA en 2023, tandis que le produit bancaire brut est passé de 84 milliards DA en 2022 à 104 milliards en 2023.

Les résultats d'exploitation ont augmentés de 60 milliards en 2022 à 76 milliards en 2023, soit un taux de croissance de 27,29%, selon les indicateurs financiers provisoires de la banque pour l'exercice 2023, que le DG par intérim avait présenté dans l'attente de leur validation par le Conseil d'administration et l'Assemblée générale de la banque.

M. Benabdi a également mis en avant l'effort commercial déployé par l'établissement bancaire pour attirer les capitaux dans le cadre de la finance classique, où les revenus commerciaux encaissés en 2023 ont augmenté pour atteindre 2.759 milliards DA contre 2.273 milliards DA en 2022.

S'agissant du nombre de clients, toutes catégories confondues, le chiffre de 2.557.000 clients enregistré en 2022 s'est élevé à 2.719.000 clients en 2023.

18.000 crédits d'investissement accordés au secteur privé

Quant au nombre de crédits d'exploitation accordés en 2023, 27 crédits ont été accordés au secteur public et 687 au secteur privé.

Concernant les crédits d'investissement, leur nombre s'élève à 18.315, dont 22 pour le secteur public et 18.280 pour le secteur privé, selon la même source.

Ce bilan comporte 15.342 crédits aux ménages, dont 9911 crédits immobiliers d'une valeur de 52,6 milliards de DA et 5431 crédits à la consommation.

Pour l'activité de la finance islamique, le DG par intérim a précisé que 104 guichets et 11 agences ont été ouverts et 10.273 nouvelles cartes ont été distribuées, ajoutant que les ressources collectées à travers ce type de financement se sont élevées à 32,5 milliards de DA en 2023 contre 20,7 milliards de DA en 2022.

Un total de 57043 comptes courants, sous différente types, ont été ouverts pour les clients de la finance islamique.

La valeur des financements s'est élevée à 8,8 milliards de DA, soit une hausse de 5 milliards de DA par rapport à 2022.

En ce qui concerne les efforts visant à réaliser l'inclusion financière et à attirer les liquidités en circulation sur le marché parallèle, le responsable a précisé que la banque a ouvert huit nouvelles agences, dont cinq pour la finance islamique, et a signé plusieurs conventions avec divers organismes et organisations représentant différents segments de la société, en plus du lancement de nouveaux services numériques et de la mise en place d'une carte d'acquittement fiscal au profit des commerçants.

Plus de 144.000 cartes de paiement ont été distribuées en 2023.

Le nombre total de transactions effectuées via les GAB a atteint plus de 9,142 millions d'une valeur de 127 milliards de DA.

Concernant les appareils de paiement électronique, 1692 appareils ont profité aux locaux commerciaux en 2023 Plus de 2.000.502 opérations ont été effectuées via le réseau de paiement électronique de la banque, ce qui a permis de collecter 6,94 milliards DA.

Augmentation prochaine du capital

D'autre part, M. Benabdi a annoncé une augmentation prochaine du capital de la banque avec l'accord de l'Assemblée générale de la banque.

Ainsi, le capital de la BNA passera de 150 milliards DA à l'heure actuelle, à 300 milliards DA. La banque compte 32 agences et des actions dans des institutions bancaires ou entreprises publiques, dont 8 à l'échelle internationale, englobant les deux nouvelles agences ouvertes au Sénégal et en Mauritanie.

Le réseau commercial de la banque comptait 236 agences à fin 2023 et 21 directions régionales, en attendant l'ouverture en mai ou juin prochains, d'une nouvelle direction régionale au niveau de la wilaya d'Adrar.

M. Benabdi a souligné que parmi les bases du plan stratégie annuel de la banque, l'élargissement du réseau, en y ajoutant 5 à 8 agences ordinaires annuellement, et de 3 à 4 agences consacrées à la finance islamique, ce qui permettra de drainer les fonds en circulation sur le marché parallèle.