Les services de Sûreté de wilaya d’Alger ont démantelé un réseau criminel spécialisé dans le cambriolage de magasins et récupéré plus de 1,5 milliard de centimes, a indiqué mardi un communiqué des mêmes services. «Les services de Sûreté de wilaya d’Alger, représentés par la brigade de lutte contre la grande criminalité relevant de la 2e circonscription de la police judiciaire de Bab Ezzouar, ont traité une affaire qualitative liée au cambriolage d’un magasin « qui a permis l’arrestation de 4 individus âgés entre 31 et 39 ans, issus de la wilaya d’Alger», précise la même source.

L’affaire remonte, ajoute le communiqué, à «une plainte déposée par le propriétaire d’un magasin sis à El Hamiz, faisant état du vol de son bureau par effraction». «Des investigations approfondies ont été menées et des moyens techniques ont été exploités, ce qui a permis d’identifier le malfrat et ses acolytes qui ont cassé la porte et forcé le coffre-fort à l’aide d’une scie électrique».

L’opération s’est soldée par «le démantèlement du réseau criminel composé de 4 individus et la récupération de 1,5 milliard de centimes, une scie électrique, des carnets de chèques bancaires et des cachets de la société». Les suspects ont été déférés devant le parquet territorialement compétent pour «association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un vol et vol par effraction d’un magasin «, conclut le communiqué.