Les services de Gendarmerie nationale ont démantelé un réseau criminel spécialisé dans le vol de bétail et arrêté 6 individus, a indiqué lundi un communiqué de ces services. «L’affaire remonte au dépôt d’une plainte par un citoyen faisant état de la disparition d’un troupeau de moutons de son étable situé dans la commune de Medroussa», suite à quoi il s’est avéré, après enquête, que les membres de la bande criminelle avaient planifié leur méfait profitant de l’heure de l’Iftar», précise la même source.

L’opération a permis la récupération de 36 têtes de bétails, l’arrestation des six (6) individus impliqués et la saisie de plus de 31 millions de centimes. Les mis en cause seront présentés devant les juridictions compétentes dès la fin de l’enquête, conclut le communiqué.