La wilaya d'Oran recèle 73 grottes et foyers en plein air datant de la préhistoire, a indiqué le chercheur Massinissa Ourabah. Ces sites, constituant de véritables trésors culturels et touristiques, nécessitent d’être réhabilités et de faire l’objet de fouilles approfondies par des spécialistes, a soutenu M. Ourabah lors d’une conférence abordant l’inventaire des grottes et des foyers en plein air préhistoriques, animée au Musée national "Ahmed Zabana" d’Oran, à l’occasion du mois du patrimoine (18 avril-18 mai).

L’inventaire de ces sites a été opéré de la période allant de 2007 à 2010 par une équipe pluridisciplinaire constituée d’enseignants universitaires spécialistes en histoire, géologie et architecture, a fait savoir le chercheur qui a fait partie de cette équipe qui s’étaient basée sur le fonds archivistique du Musée "Ahmed Zabana" pour l’élaboration et la finalisation de l’inventaire.

Ces sites, largement méconnus des Oranais, sont localisés au niveau des chaines montagneuses dont le mont Murdjadjo qui abrite 27 grottes sur le territoire de la commune de Misserghine, Djebel K’har (Gdyel), la bande côtière de la wilaya, notamment Ain Franine, El Ançor et Kristel, a fait observer M. Ourabah qui est chargée du patrimoine à la Direction de la Culture et des Arts de la wilaya d’Oran.

La grotte de Saint- Roch située au niveau de la bande côtière d’Ain El Türck, est considérée parmi les plus anciennes recensées dans la capitale de l’Ouest, à l’instar de celle d"'El Kouatel" datant de plus de 4.000 ans, implantée dans le quartier "Kouchet El Djir" dans la commune d’Oran et qui est incluse dans la liste du patrimoine national, a encore fait savoir le chercheur.

Toutes ces grottes étaient habitées à cette époque de l’histoire, sachant que la salle de la Préhistoire du Musée "Ahmed Zabana" conserve des ossements et des outils en pierre importants retrouvés à l’intérieur de certaines d’entre elles, notamment à "El Guettara" dans la forêt de M’Sila (commune de Boutlelis) et au mont Murdjadjo, selon Massinissa Ourabah qui a affirmé leur utilisation autrefois dans la vie quotidienne.

Il convient de rappeler que le Musée national "Ahmed Zabana" d’Oran a programmé une série de conférences et de rencontres, dont l’animation sera assurée par des chercheurs, à l’occasion du mois du Patrimoine célébré, cette année, sous le slogan "Le patrimoine culturel et la gestion des risques dans un contexte de crises et de catastrophes".