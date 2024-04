Le Secrétaire général du ministère de la Communication, Mokhtar Khaldi, a présidé, dimanche à Oran, l’installation de Leila Zerguit en qualité de nouvelle directrice générale du journal "El Djoumhouria", en remplacement de Mohamed Alem.

M. Mokhtar Khaldi a déclaré, lors de la cérémonie d’installation qu'il a présidée au nom du ministre de la Communication, et à laquelle a assisté le Secrétaire général de la wilaya d’Oran, Fodil Aïdouni et des représentants de la presse locale, ainsi que les cadres du quotidien "El Djoumhouria", que ce journal "est une entreprise de presse prestigieuse ayant son impact et sa place dans le paysage médiatique en Algérie", soulignant "qu’elle parait aujourd’hui sous un nouveau visage à travers son site électronique".

Il a rappelé que "le journal a abordé nombre de dossiers politiques, économiques et sportifs et comptait parmi ses effectifs des journalistes talentueux dont certains ne sont plus de ce monde et d’autres ont été victimes de la nébuleuse terroriste de la décennie noire, à l’instar de Djamel Zaïter et Bakhti Benaouda et mise sur de jeunes journalistes qui contribuent énormément à porter haut et avec splendeur la voix d’El Djoumhouria".

Le même responsable a ajouté que "la nouvelle directrice générale, Leila Zerguit jouit d’une riche carrière et une place prépondérante dans la scène médiatique en ayant beaucoup donné au journal".

Rappelant, dans cet ordre d’idées, qu’elle a été lauréate de la sixième édition du Prix du Président de la République du journaliste professionnel, il a indiqué que cette distinction est une fierté pour le secteur de la presse et la wilaya d'Oran.

De son côté, Leila Zerguit a remercié le ministre de la Communication, M. Mohamed Laagab, pour la confiance placée en elle, affirmant qu’elle "sera à la hauteur de cette confiance pour servir les intérêts du journal et ceux du pays".

Elle a déclaré, en outre, qu'"elle compte sur les efforts réunis de tous, journalistes, travailleurs et techniciens, afin d'atteindre l'objectif escompté, à savoir celui de voir cette école prestigieuse dans la presse et l'information dans la plénitude de ses performances, de préserver son rayonnement et hisser son statut sur la scène médiatique algérienne".