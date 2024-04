La favorite de l'élection présidentielle du 2 juin au Mexique Claudia Sheinbaum a salué vendredi "la solidité de l'économie" du pays, tandis que sa rivale de centre-droit Xochitl Galvez a promis un pays de "classe moyenne" et d'entrepreneurs.

Les deux candidates se sont succédé sans se croiser à la tribune de la Convention bancaire annuelle organisée à Acapulco, célèbre station balnéaire de la cote Pacifique détruite fin octobre par un puissant ouragan. Endettement et inflation sous contrôle, investissements étrangers record, force du peso : la candidate de la gauche au pouvoir Claudia Sheinbaum a salué les bons résultats de "l'austérité républicaine" mise en place par son mentor, le président sortant Andres Manuel Lopez Obrador. "Nous n'allons pas augmenter le déficit, ni de manière importante la dette", a-t-elle promis.

Une éventuelle réforme fiscale pour augmenter les recettes devrait être "consensuelle", a-t-elle avancé, avant d'ajouter : "Pour le moment nous ne sommes pas en train de penser à une réforme fiscale". La précédant sur l'estrade, sa rivale de l'opposition Xochitl Galvez a accusé le gouvernement de gauche de menacer le mouvement de relocalisation des entreprises étrangères le long de la frontière avec les Etats-Unis ("nearshoring"). "Six ans de plus avec Morena (ndlr: le parti au pouvoir) et le nearshoring s'en va", a-t-elle lancé. En clôture, le président de gauche Lopez Obrador a détaillé ses bons résultats macro-économiques, soulignant l'importance de l'accord de libre-échange avec les Etats-Unis et le Canada: "Nous avons besoin mutuellement les uns des autres".