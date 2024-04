Les services de la wilaya d’Alger ont procédé, lors de vastes opérations menées dans la nuit de jeudi à vendredi, à l’arrestation de 353 individus dont 70 recherchés par les instances judiciaires, a indiqué samedi un communiqué des mêmes services. Cette opération a concerné «13 sûretés de circonscription administrative à Alger».

Lors de cette opération, «1.495 individus ont été surveillés avec transfert de 356 suspects impliqués dans différentes affaires liées à «la détention de stupéfiants et de produits psychotropes, avec un total de 238 affaires de drogues», «196 affaires de port d’armes blanches prohibées», ainsi que des affaires d’»atteinte à l’ordre public et de trafic de différents types de drogues», lit-on dans le communiqué qui précise en outre que «70 individus étaient recherchés par les instances judiciaires». Lors de ces opérations, « 828 véhicules ont été contrôlés et 119 contraventions dressées», «772 motocycles ont été contrôlées, tandis que 89 contraventions ont été établies, dont 46 motocycles mis en fourrière», détaille le communiqué. Toujours lors de ces opérations, «4.664 comprimés psychotropes de différents types ont été saisis, ainsi que 353,8 grammes de cannabis, 22 cigarettes roulées, 31 armes blanches prohibées de types et calibres différents». Les mis en cause ont été présentés au parquet territorialement compétent, a conclu le communiqué.

Saisie de 5kg de cannabis en mars dernier

Les services opérationnels de la Sûreté d’Alger ont saisi, en mars 2024, près de 5 kg de cannabis et 31.972 comprimés psychotropes, indiqué un bilan rendu public, samedi, par les mêmes services. «Les différents services opérationnels de la Sûreté de la wilaya d’Alger ont saisi d’importantes quantités de drogues dures, à savoir 4,928 kg de cannabis, 58,98 g de cocaïne et 23,46 g d’héroïne, 31.972 comprimés psychotropes et 26 flacons de solution anesthésiante», précise le communiqué.

Ces opérations s’inscrivent dans le cadre de la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes, ajoute la même source qui rappelle le traitement, en mars, de «4.342 affaires d’atteinte aux individus, aux fonds et aux biens ainsi que des affaires de trafic de drogue et de substances psychotropes, de port d’armes blanches prohibées et de cybercriminalité». Les services de Sûreté de la wilaya d’Alger, représentés par les différentes brigades de Sûreté publique ont, par ailleurs, dressé «11.966 contraventions pour absence de papiers des véhicules, non-port du casque, conduite avec un permis de conduire ne correspondant pas à la catégorie du véhicule concerné, arrêt et stationnement anarchiques, non-respect des panneaux de signalisation routière, excès de vitesse, dépassements dangereux et autres».Les accidents de la route ont fait «7 morts et 104 blessés dans 101 accidents enregistrés par les mêmes services» a précisé le communiqué.

Concernant les activités de la police d’urbanisme et de protection de l’environnement, les mêmes brigades ont recensé «109 infractions liées à la construction sans permis et 10 autres pour non-conformité de la bâtisse au permis délivré, tandis que les activités de la Sureté publique et ses brigades à travers les différents sièges de la Sureté urbaine, ont enregistré le contrôle de 328 activités commerciales et exécuté 28 décisions de fermeture prises par les autorités compétentes». La Sûreté de la wilaya d’Alger met à la disposition des citoyens le numéro vert 15-48 et de secours 17 pour tout signalement.