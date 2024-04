Au moins 58 personnes sont mortes et d'autres portées disparues vendredi dans le naufrage d'une péniche surchargée sur la rivière Mpoko à Bangui alors qu'elles se rendaient à des funérailles, a annoncé samedi le directeur général de la protection civile.

"On a pu extraire 58 corps, sans vie. On ne sait pas le nombre total de personnes qui sont sous l'eau", a déclaré Thomas Djimasse, dont les équipes sont arrivées sur place 40 minutes après le drame, à Radio Guira.

L'embarcation appelée baleinière transportait plus de 300 personnes, bien au delà de sa capacité, et se dirigeait vers Makolo pour assister aux funérailles d'un chef de village, ont indiqué des témoins. Le bateau a chaviré peu de temps après son départ de l'embarcadère d'après Maurice Kapenya, un témoin qui le suivait "dans une petite pirogue", faute de place à bord et a sorti les premières victimes, dont sa propre sœur, avec l'aide de pêcheurs et de riverains, avant l'arrivée des secours. Samedi, des familles se trouvaient toujours près de la rivière à la recherche de leurs proches toujours portés disparus.