Le président de la Chambre Nationale d’Agriculture (CNA), Mohamed Yazid Hambli, a appelé, samedi depuis Touggourt, tous les acteurs à se mobiliser pour assurer la réussite du recensement général de l’agriculture (RGA) dans le but de développer le secteur.

«Le RGA, dont le lancement est prévu le 19 mai prochain, constitue une opération stratégique nécessaire pour déterminer les repères du secteur d’agriculture dans le cadre de la réalisation d’un développement agricole basé sur de solides socles», a affirmé M. Hambli en ouverture des travaux d’une rencontre régionale, tenue à l’institut national spécialisé en formation professionnelle «Chahid Hocine Merkhoufi» de Touggourt.

Il a préconisé, à ce sujet, la «mobilisation totale» et la «conjugaison» des efforts de l’ensemble des acteurs du secteur de l’agriculture et d’autres secteurs concernés, tout en mettant en avant le rôle de la CNA en termes d’accompagnement et de concrétisation du RCA, entant qu’instance professionnelle représentée au sein de la Commission nationale et des sous-commissions dédiées au RGA au niveau du ministère de l’Agriculture. Le même responsable a indiqué, à cet effet, que «la CNA constitue un point de départ et un référent essentiel dans l’opération du RGA, en tant que source d’informations et banque de données fiables et exactes en relation avec les agriculteurs, éleveurs et l’ensemble de l’activité agricole, en plus de son rôle primordial dans la sensibilisation des professionnels sur la nécessaire adhésion à cette opération d’envergure nationale engagée sou le sigle +Information exacte... développement durable+».

M. Hambli a mis à profit cette rencontre pour se féliciter des grandes étapes réalisées par la CNA, sur le volet de la modernisation des prestations offertes aux agriculteurs et éleveurs, dont la numérisation du registre national agricole, le développement du portail électronique «Ghorfati» et les multiples services avantageux mis au profit des professionnels et affiliés à la CNA.

Pour sa part, le directeur des services agricoles (DSA) de la wilaya de Touggourt, Mohamed Lamine Houhou, a affirmé que «toutes les dernières dispositions ont été prises et que tous les moyens humains et matériels ont été mobilisées pour la réussite de l’opération du RGA au niveau de cette wilaya».

Cette rencontre régionale ayant regroupé, outre les autorités locales, les agriculteurs et professionnels du secteur des wilayas d’Ouargla, El-Oued, El-Meghaïer, Biskra, Ouled-Djellal, Laghouat, Ghardaïa et Touggourt, s’insère au titre des rencontres régionales initiées par la CNA au niveau des différentes régions du pays, à l’effet de créer un espace de consultation et de concertation entre partenaires intervenants dans le secteur, ont indiqué les organisateurs. La valorisation des acquis, l’uniformisation des visons sur la nécessaire mobilisation de toutes les compétences pour la relance du secteur et la réalisation, par conséquent, de la sécurité alimentaire, sont parmi les objectifs escomptés par cette rencontre.

La nécessaire fédération des efforts pour la réussite de la filière céréalière, la sensibilisation des agriculteurs et éleveurs sur l’important concours avec les commissions et brigades chargées du RCG, l’encouragement des investisseurs à adhérer à la stratégie nationale de développement agricole dans le Sud du pays, font partie également des objectifs que se fixe cette rencontre.

Troisième du genre initiée par la CNA, cette rencontre a été riche en interventions axées sur l’examen de la situation du secteur agricole dans la région et les perspectives de sa relance, en sus d’autres questions liées à la stratégie du RGA.