L'Olympique Akbou, leader de la poule Centre-Est, et son dauphin le MSP Batna se sont neutralisés (0-0) dans le choc de la 23e journée de la Ligue 2 de football amateur, disputée vendredi, également marquée par le statu quo dans la lutte pour le maintien avec l'USM Annaba, l'ES Ghozlane et le MC El Eulma, qui occupent toujours les trois places de relégables.

Malgré ce match nul, l'Olympique Akbou (58 pts) garde une avance confortable sur son poursuivant direct le MSP Batna (45 pts) et préserve sa série d'invincibilité en Championnat (18 victoires, 4 nuls).

Troisième au classement, l'autre club de Batna, le CAB (40 pts) s'est incliné en déplacement (0-1) face à l'IRB Ouargla (28 pts), qui occupe le neuvième rang conjointement avec l'USM El Harrach, vainqueur devant HB Chelghoum Laid (2-0). A la faveur de leur succès, l'IRBO et l'USMH font un grand pas vers le maintien en Ligue 2.

Dans le milieu de tableau, le MO Constantine et le NRB Teleghama, quatrième ex aequo avec 32 points, ont battu respectivement, l'Olympique Magrane et la JS Bordj Ménael sur le même score de 2 à 0, alors que l'IB Khemis El Khechna, également quatrième, a fait match nul face à l'AS Khroub (1-1).

Dans la lutte pour le maintien, l'USM Annaba, premier relégable avec 23 points et qui compte un match en retard face la JS Bordj Ménael, programmé mardi prochain, a obtenu le point du match nul lors de son déplacement chez la lanterne rouge, le MC El Eulma, qui a déjà un pied en Inter-régions.

Toujours dans le bas du classement, l'E Sour Ghozlane et l'AS Ain M'lila ont fait match nul (1-1) et restent coincées dans la zone rouge à sept journées de la fin du championnat. La 23e journée de la Ligue 2 amateur se poursuivra samedi (15h00) avec les rencontres de la poule Centre-Ouest, avec notamment le déplacement du leader, l'ES Mostaganem (53 pts) chez le SKAF Khemis Miliana (6e, 32 pts).

Intraitables cette saison, les gars de Mosta devraient revenir avec les trois points de la victoire face à une équipe du SKAF, qui occupe le milieu du tableau avec aucun objectif à l'horizon mais qui tentera de réussir l'exploit.

Le RC Kouba, dauphin de l'ESM avec 48 points, évoluera pour sa part sur du velours chez le dernier au classement l'O Médéa (12 pts), avec la ferme ambition de s'imposer pour rester au contact du leader et entretenir l'espoir d'une accession tant espérée. Distancé dans la course à l'accession, le GC Mascara (3e, 39 pts) se déplacera chez le WA Mostaganem (4e, 36 pts), alors que le CR Témouchent (5e, 35 pts) accueillera le MCB Oued Sly (8e, 29 pts).

Dans le bas du classement, une chaude explication mettra aux prises le NA Hussein-Dey (14e, 25 pts) au RC Arbaâ (10e, 26 pts), tandis que le WA Boufarik, également 10e, évoluera loin de ses bases chez la JSM Tiaret (9e, 28 pts).

D'autres duels à distance pour le maintien vaudront également le détour. Il s'agit des déplacements de l'ASM Oran et du SC Mecheria, toujours pas tirés d'affaire avec 25 pts, respectivement, chez la JS Guir Abadla (12 pts) et l'ESM Koléa (31 pts).