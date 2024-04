L'USM Alger, représentant algérien en Coupe de la Confédération de football (CAF), aura

à cœur de prendre une option pour la finale, en recevant le RS Berkane dimanche soir au stade du 5-juillet (20h00), dans le cadre des demi-finales (aller) de l'épreuve continentale.

Qualifiée pour le dernier carré aux dépens des Nigérians de Rivers United (aller : 0-1, retour : 2-0), le club algérois tentera de réaliser une victoire sécurisante à l'occasion de cette première manche pour espérer prendre une option pour la finale, et poursuivre la défense de son trophée décroché l'année dernière.

Les joueurs de l'entraîneur espagnol Juan Carlos Garrido, auréolés de leur qualification pour les demi-finales de la Coupe d'Algérie décrochée mardi soir face à l'US Biskra (3-1), devront réaliser le match parfait pour battre leur adversaire du jour, et éviter de concéder un faux pas qui pourrait compromettre leurs chances de qualification.

Les supporters des "Rouge et Noir" comptent envahir en force l'arène olympique pour soutenir leur équipe et assister à l'un des matchs les plus importants de la saison.

L'enjeu de cette rencontre ''aller'' est de taille, puisqu'elle va permettre à l'USMA, en cas d'un succès rassurant, d'entrevoir la seconde manche sous de bons auspices et du coup poursuivre son chemin dans cette compétition qui constitue l'objectif N.1 du club algérois durant cet exercice.

Pour ce faire, la formation de Soustara est appelée à faire preuve d'efficacité offensive face à un adversaire qui avait déjà remporté ce trophée à deux reprises (2020, 2022), et qui s'est qualifié en éliminant les Libyens d'Abu Salim (aller : 0-0, retour : 3-2).

" La qualification pour le dernier carré de la Coupe d'Algérie nous a fait beaucoup de bien, c'est une motivation supplémentaire pour nous pour attaquer le match de dimanche avec sérieux et détermination, mais ce sera un rendez-vous difficile", a affirmé l'attaquant camerounais des "Rouge et Noir" Leonel Ateba.

En prévision de cette importante première manche, les coéquipiers du capitaine Belaid ont entamé vendredi un stage bloqué au Centre technique national de la Fédération algérienne de football à Sidi Moussa.

Sur le plan de l'effectif, l'USMA bénéficiera du retour du milieu de terrain Oussama Chita, rétabli de sa blessure. En revanche, le club algérois devra se passer encore une fois des services de l'attaquant Khaled Bousseliou toujours convalescent.

Cette rencontre sera dirigée par l'arbitre mauritanien Abdelaziz Mohamed Bouh, assisté de Seydou Tiama (Burkina Faso) et Ahonto Koffi (Togo). La seconde manche se jouera le dimanche 28 avril (20h00). L'autre demi-finale opposera le Zamalek (Egypte) à Dreams FC (Ghana).

Le programme

Programme des demi-finales (aller) de la Coupe de la Confédération africaine de football, prévues dimanche :

Zamalek SC (EGY) - Dreams FC (GHA) 17h00

USM Alger (ALG) - RS Berkane (MAR) 20h00

NB : Les matchs retour se joueront le dimanche 28 avril.