Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf s'est entretenu, jeudi, avec le Secrétaire général des Nations unies (ONU), Antonio Guterres, et ce dans le cadre de la visite de travail qu'il effectue à New York, indique un communiqué du ministère.

La rencontre a permis de "passer en revue les développements de la question palestinienne et procéder à un échange de vues et d'analyses sur les perspectives de relance du processus de paix au Moyen-Orient et l'accélération de l'établissement d'un Etat palestinien souverain et indépendant comme solution juste, durable et définitive au conflit arabo-israélien", lit-on dans le communiqué. Les deux parties ont, par ailleurs, abordé "les développements de la situation dans la région sahélo-saharienne, au regard des défis induits par les crises et conflits auxquels sont confrontés les pays et les peuples de cet espace", a conclu le communiqué.

M. Attaf prend part au débat de haut niveau sur la réalisation des objectifs de la Décennie de l'énergie durable

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, M. Ahmed Attaf, a pris part, vendredi au siège de l'Organisation des Nations unies (ONU), à une séance de débat de haut niveau de l'Assemblée générale (AG) sur la réalisation des objectifs de la Décennie de l'énergie durable, et ce, au terme de la visite de travail qu'il effectue à New York, indique un communiqué du ministère. La séance a été "l'occasion d'exposer l'expérience de l'Algérie au niveau national, ainsi que ses efforts visant à contribuer à la réalisation de la sécurité énergétique au double plan régional et international", a précisé la même source.

En marge de sa participation à la séance de l'AG, M. Attaf a eu une rencontre bilatérale avec son homologue sierra-léonais, M. Musa Timothy Kabba, avec lequel il "a passé en revue les efforts consentis par les deux parties afin de promouvoir la coopération bilatérale aux plus hauts rangs et niveaux escomptés, outre le renforcement de la coordination entre les deux pays dans le cadre de leur qualité de membres non permanents du Conseil de sécurité", a ajouté la même source.

M. Attaf s'est également entretenu avec son homologue iranien, Hossein Amir Abdollahian, "dans le cadre d'une rencontre bilatérale consacrée au suivi de la mise en œuvre des conclusions des récents entretiens tenus en Algérie entre le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, et son frère le président de la République islamique d'Iran, M. Ebrahim Raïssi, en sus des développements de la situation dans la bande de Ghaza et les démarches entreprises à différents niveaux en faveur de la cause palestinienne", lit-on dans le communiqué.

Rencontres bilatérales entre M. Attaf et ses homologues brésilien et jordanien à New York

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf a eu deux rencontres bilatérales avec ses homologues, brésilien, Mauro Vieira, et jordanien, Ayman Safadi, et ce, en marge de sa participation, jeudi, à la séance du débat public de haut niveau du Conseil de sécurité sur la question palestinienne, indique un communiqué du ministère.

Les deux rencontres ont permis d'examiner "les derniers développements au Moyen-Orient et les efforts consentis pour mettre fin à l'agression israélienne contre la bande de Ghaza", selon le communiqué.

Il a également été question des démarches diplomatiques menées par l'Algérie au Conseil de sécurité en faveur de la question palestinienne en général, et en appui à l'adhésion de l'Etat de Palestine en tant que membre à part entière à l'ONU, en particulier, ajoute la même source.

Dans ce cadre, les deux chefs de la diplomatie brésilienne et jordanienne ont exprimé leur soutien et leur appréciation des efforts inlassables de l'Algérie depuis son élection au Conseil de sécurité, pour replacer la question palestinienne dans son vrai cadre et mobiliser le soutien international afin de permettre au peuple palestinien d'exercer ses droits légitimes, à leur tête son droit inaliénable et imprescriptible à établir son Etat indépendant avec Al-Qods comme capitale, lit-on dans le communiqué.