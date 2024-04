Une exposition sur la protection du patrimoine culturel contre les risques, placée sous le thème "Patrimoine culturel et gestion des risques à la lumière des crises et des catastrophes naturelles", a été ouverte jeudi après-midi au niveau du musée public national "Ahmed Zabana" d’Oran.

Cette exposition comprend un ensemble d'affiches sur les types de risques auxquels les musées et monuments peuvent être exposés, notamment les catastrophes naturelles, les changements climatiques et les agressions humaines, tels que le vol, les guerres, les incendies et autres risques, qui conduisent à la détérioration et à la destruction des œuvres d’art, considérées comme un trésor datant de différentes périodes historiques.

Cette exposition, qui se poursuit jusqu’au 18 mai prochain, organisée à l’occasion de la journée internationale des musées, traite des données en relation avec les mécanismes opérationnels de préservation, tout en mettant en valeur les tâches fondamentales du musée, qui se résument à garantir et préserver la collection muséale, qu’elle soit exposée ou stockée, sachant que les musées suivent des méthodes pratiques, des procédures et des mesures préventives scientifiques pour éviter les risques éventuels, naturel et humain.

L'exposition donne un aperçu global sur les méthodes de conservation des pièces de musée, telle que la création d’une fiche spéciale pour chaque pièce et l’enregistrement pour l’inventaire classique et électronique de même que l’exposition d’échantillons des dispositifs utilisés pour protéger les collections du musée comprenant un dispositif d’absorption d’humidité et d’un détecteur de fumée.

Dans le cadre de la protection et de la valorisation des collections muséales, considérées comme faisant partie du patrimoine culturel, un cours de sensibilisation a été organisé, mercredi soir, au profit du personnel de sécurité du musée "Ahmed Zabana", animé par les services de protection civile, dont les règles et méthodes appropriées de premiers secours à suivre ont fait l’objet d’une présentation, et ce pour éviter les dangers et utiliser de manière appropriée les soins de premiers secours.

D’autres affiches ont été exposées, à l'occasion, mettant en relief des échantillons de pièces de musée dans les sections du musée "Ahmed Zabana", à savoir "L’art des antiquités", "La préhistoire", "Les beaux-arts" et "L’ethnographie".

En solidarité avec la cause Palestinienne et le peuple palestinien qui fait face à un génocide, une affiche a été exposée sur le patrimoine palestinien, exposé à une machine destructrice perpétrée par l’entité sioniste, dont des anciennes mosquées, à l’instar de la Grande mosquée "El Omari", considérée comme l’une des plus anciennes de la bande de Ghaza et qui contient une collection de livres et de manuscrits.

Parallèlement, une exposition a été organisée sur les villages palestiniens ayant fait l’objet d’un plan de déplacement criminel en masse des populations perpétré par l’entité sioniste.

Dans le cadre du mois du patrimoine, le musée national "Ahmed Zabana" a programmé plusieurs activités culturelles et scientifiques, notamment des conférences et séminaires, traitant de plusieurs thématiques liées au patrimoine, animés par des experts en la matière.