Le ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels, Yacine Merabi, a affirmé, jeudi à Batna que des préparatifs étaient "en cours" en vue du lancement d’applications et de plateformes numériques liées à la pédagogie et au partenariat avec le secteur.

L’application "Ouroudh" (offres) et les plateformes "Enseignement de l’anglais", "Douroussi" (mes cours) et "Charaka" (partenariat) font partie des moyens numériques devant être lancés, a souligné le ministre qui présidait le coup d’envoi d’une "journée ouverte" au profit de la société civile sur les spécialisations du secteur de la formation professionnelle, organisée au siège de la wilaya de Batna.

Les travaux de cette journée, marquée par la présence d’élus locaux, de représentants de la société civile, d’associations et de cadres du secteur, ont été transmis par visioconférence aux différentes directions de wilaya de la formation et de l’enseignement professionnels à travers le pays. M. Merabi a ajouté que ces applications et plateformes sont le fruit du travail des enseignants, des stagiaires et des professionnels spécialisés du secteur, le processus s’inscrivant dans le cadre des efforts de son département visant à concrétiser la transformation numérique en application des directives du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, relatives à la numérisation présentée comme l’un des domaines vitaux pour améliorer la flexibilité, la rapidité et l’efficacité de la gestion des services publics, notamment en ce qui concerne la gouvernance du secteur économique à travers l’utilisation des différentes technologies de l’information et de la communication. Selon le ministre, la plateforme numérique "Tassyir" constitue l’un des principaux moyens développés par le secteur, dans le cadre d’une stratégie envisagée pour le court terme, et qui conférera davantage de flexibilité et de transparence aux différentes entreprises et activités. M. Merabi a également noté que ce moyen numérique a été utilisé lors de la journée ouverte de Batna pour présenter les différentes spécialités enseignées dans les établissements du secteur.

Il a également souligné que son secteur s’emploie à passer au stade de la numérisation des services internes en digitalisant les services destinés aux demandeurs de formation, aux fonctionnaires du secteur et aux partenaires à travers le développement de logiciels numériques adaptés à chaque service, y compris la plate-forme "Mihnati" destinée aux demandeurs de formation dans les différentes spécialisations. Après avoir valorisé les réalisations du secteur de la formation et de l’enseignement professionnels dans le domaine de la numérisation, fondées sur les connaissances et l’expérience acquise par les enseignants, les stagiaires et les apprentis, le ministre a rappelé la remise d’un diplôme numérique, avec signature électronique, pour la première fois dans l’histoire du secteur, considérant qu’il s’agit-là d’un "saut qualitatif" dans la voie de la numérisation du secteur. M. Merabi, qui s’est enquis des préoccupations des représentants de la société civile et des élus locaux, a insisté sur les "importants efforts" déployés pour intégrer les stagiaires et les apprentis au sein du secteur économique, et les encourager à créer des micro-entreprises à la faveur de l’appui dont ils bénéficient sur l’ensemble du territoire national.

Il a aussi rappelé que le secteur dont il a la charge compte 1.300 établissements publics de formation, dotés de 8.403 équipements ultramodernes, et de 900 établissements de statut privé.

En marge de cette journée, consacrée également aux spécialités dispensées par le secteur de la formation et de l’enseignement professionnels, des conventions de coopération et de partenariat ont été signées entre la direction locale du secteur et les directions de la santé, de l’industrie et de l’agriculture, en plus de la Caisse régionale de mutualité agricole (CRMA) et la Société Aurésienne de filature et de couvertures (Safilco) d’Ain Djasser.

Le ministre, qui était accompagné du wali de Batna, Mohamed Benmalek, et du wali délégué de Barika, Saïd Bou Eddehab, a ensuite inspecté la Société algérienne des tissus industriels, dans la zone industrielle de Batna, ainsi que l’Institut national spécialisé de formation professionnelle d’Oued Chaâba, avant de visiter certains établissements relevant de son secteur dans la wilaya déléguée de Barika où il a également inauguré un institut spécialisé de formation professionnelle.