Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf s'est entretenu, jeudi, avec le Secrétaire général des Nations unies (ONU), Antonio Guterres, et ce dans le cadre de la visite de travail qu'il effectue à New York, indique un communiqué du ministère.

La rencontre a permis de "passer en revue les développements de la question palestinienne et procéder à un échange de vues et d'analyses sur les perspectives de relance du processus de paix au Moyen-Orient et l'accélération de l'établissement d'un Etat palestinien souverain et indépendant comme solution juste, durable et définitive au conflit arabo-israélien", lit-on dans le communiqué.

Les deux parties ont, par ailleurs, abordé "les développements de la situation dans la région sahélo-saharienne, au regard des défis induits par les crises et conflits auxquels sont confrontés les pays et les peuples de cet espace", a conclu le communiqué.