Le ministre de l’Industrie et de la Production pharmaceutique, Ali Aoun, a souligné, jeudi à Annaba, que "l’activité de production du complexe sidérurgique d’El Hadjar (Annaba) se poursuivait normalement", car, a-t-il expliqué, "le complexe n’a pas été affecté par l’incident survenu en début de semaine à l’unité PMA (préparation des matières et agglomérés)".

Le ministre a précisé, lors d’une conférence de presse organisée dans les locaux du complexe, tenue dans le cadre d’une visite inopinée, que "l’activité de production se déroulait normalement, l’usine disposant de stocks suffisants de produits semi-finis pour couvrir l’activité des unités de production jusqu’à ce que les dommages ayant affecté le système d’extraction de poussière soient réparés".

"Des mesures proactives ont été prises pour assurer la poursuite normale de l’activité de production du complexe sidérurgique d’El Hadjar tout au long de la période de réparation", a-t-il également assuré.

M. Aoun a rappelé, d’autre part, que l’enquête préliminaire diligentée à la suite de cet incident se déroulait "normalement", et qu"'elle n'aura pas d'incidence" sur l’activité du complexe, avant de noter, à ce propos, que "sept personnes, dont des cadres de l’entreprise chargés de l’entretien, ont été placées sous contrôle judiciaire, au titre d’une procédure normale et ce, jusqu’à la fin de l’enquête". Il a également indiqué que des instructions ont été données aux responsables du complexe à l’effet "d’accélérer la réparation des dommages causés au système d’extraction des poussières afin d’assurer le retour de la production au niveau de la zone chaude".

Il a également souligné que "le plus important était la poursuite de l’activité de production du complexe, lui permettant ainsi de respecter ses obligations de production stratégique orientée vers l’approvisionnement de projets vitaux".

Le ministre a rappelé, dans le même contexte, que le complexe sidérurgique d’El Hadjar était en voie d’"obtenir des résultats positifs en matière de production, grâce à la mobilisation des cadres et des travailleurs, et au changement des mentalités et, partant, des modes de gestion, dans le cadre du programme de travail initialement arrêté".

Il a ajouté que le même complexe faisait l’objet d’"un suivi au plus haut niveau, afin de lui permettre de consolider sa place en matière de production sidérurgique".

A la suite de la conférence de presse du ministre, à laquelle ont assisté les responsables du groupe Sider et du complexe sidérurgique, une visite a été organisée dans les unités de production de l’usine où le ministre s’est enquis des activités de production. Il est à noter que l’incident qui s’était produit au niveau de l’unité PMA, affectant le système d’extraction de poussière, n’a provoqué que l’arrêt de l’activité de production dans les unités de la zone chaude, les autres unités n’ont pas été touchées par l’incident.