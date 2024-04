Le ministre des Finances, Laaziz Faid a participé aux travaux de la réunion des ministres des Finances et des Gouverneurs des Banques centrales du G-24, ainsi qu'à la réunion des ministres des Finances et des Gouverneurs des Banques centrales de la région MENA avec la Directrice générale du Fonds Monétaire International (FMI) et ce dans le cadre

des réunions de printemps du FMI et du Groupe de la Banque Mondiale, qui se tiennent du 15 au 21 avril à Washington.

Lors de la réunion du Groupe Intergouvernemental des 24 (G-24), M. Faid a souligné "l'impérieuse nécessité de renforcer les capacités des pays membres, ainsi que l'importance des appuis techniques fournis par la Banque Mondiale et le FMI".

Il a mis en avant "le rôle essentiel de ces soutiens pour aider les pays du Groupe à élaborer des politiques économiques pertinentes, capables de relever les nombreux défis auxquels ils sont confrontés", a indique mercredi soir un communiqué du ministère des Finances.

Dans cette optique, le ministre des Finances a plaidé en faveur d'"un accroissement des ressources financières disponibles et d'une assistance technique mieux adaptée, afin de favoriser des avancées tangibles vers la réalisation des Objectifs de Développement Durable".

Concernant les discussions en cours sur les réformes des institutions de Bretton Woods et le renforcement de leurs capacités d'intervention, M.Faid a encouragé les participants à examiner toutes les options recommandées dans le cadre de l'Adéquation des Fonds Propres des Banques Multilatérales de Développement. Il a souligné l'importance d'optimiser les bilans, de favoriser l'engagement continu du Groupe de la Banque Mondiale dans le financement de la lutte contre le changement climatique et de promouvoir des partenariats avec d'autres Banques Multilatérales de Développement pour renforcer ce soutien.

Lors de la réunion des ministres des Finances et des Gouverneurs des Banques Centrales de la région MENA avec Mme Kristalina Georgieva, Directrice générale du FMI, les discussions ont principalement abordé "les défis imposés par le changement climatique ainsi que les crises géopolitiques en cours, notamment la guerre menée contre Ghaza et ses retombées négatives sur la croissance économique de la région" a-t-on ajouté.

Sur le plan bilatéral, M. Faid a eu un entretien avec Mme Feryel Ouergh, ministre tunisienne de l’Economie et de la Planification, afin d'échanger sur les relations de coopération entre les deux pays.

Les discussions ont englobé divers domaines de collaboration potentielle.

Les deux ministres ont exprimé "leur volonté de poursuivre ce dialogue et se sont engagés à travailler étroitement ensemble pour renforcer les liens de coopération entre leurs pays respectifs".

De plus, le ministre a tenu une réunion avec M. Sergio Pimenta, Vice-président régional pour l'Afrique à la Société Financière Internationale (IFC), au cours de laquelle ils ont discuté du "renforcement du rôle du secteur privé en tant que moteur du développement, ainsi que des réformes en cours en Algérie visant à améliorer davantage le climat des affaires".

Dans ce sens, M. Faid a encouragé son interlocuteur "à intensifier l'engagement de son institution dans son pays, afin de soutenir davantage le développement économique et l'investissement en Algérie".

Enfin, le ministre a eu "une rencontre fructueuse" avec M. Jihad Azour, Directeur du Département Moyen-Orient et Asie Centrale du FMI.

Au cours de cette discussion, M. Azour a exprimé sa satisfaction à l'égard des performances récentes de l'économie algérienne, saluant "les progrès réalisés dans la mise en œuvre des réformes et les résultats tangibles qui en ont découlé jusqu'à présent".

Il a souligné que ces avancées contribuent à placer l'économie du pays sur une trajectoire prometteuse de croissance durable et inclusive, tout en encourageant à poursuivre les efforts engagés dans cette voie, a conclu la même source.