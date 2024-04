Quatorze (14) projets d’investissement privé dans la wilaya de Constantine vont entrer en production "prochainement", a déclaré jeudi le wali, Ablekhalek Sayouda. S’exprimant lors d’une cérémonie d’attribution des décisions de changement d’activités et de statuts juridiques des entreprises en faveur des investisseurs, le même responsable a précisé que l’opération s’inscrit dans le cadre des directives et des instructions du président de la République,

M. Abdelmadjid Tebboune visant la relance et l’encouragement de l’investissement tout en contribuant à assurer le développement économique du pays.

Une fois entrés en exploitation, ces nouveaux projets répartis sur plusieurs communes, permettront de générer plus de 3.550 nouveaux postes d’emploi permanents, en faveur de jeunes chômeurs, a encore fait savoir le chef de l’exécutif local.

L’ensemble des dossiers relatifs à la création de ces projets, a été traité par un comité de wilaya chargé du suivi, d’assainissement et de concrétisation sur le terrain des projets d’investissement et de prendre en charge les préoccupations, et les obstacles auxquels des promoteurs sont confrontés. Ce comité a été installé récemment et ce, conformément à la loi 17/23 du 23 novembre 2023 fixant les conditions et les modalités d'octroi du foncier économique relevant du domaine privé de l'Etat destiné à la réalisation de projets d'investissement, a-t-il noté.

Présidé par le wali, ce comité de suivi et d’assainissement de projets d’investissement, est composé de plusieurs partenaires du secteur industriel en l’occurrence les directions des domaines, de cadastre, de l’environnement, du tourisme et de l’artisanat et de l’industrie en plus de l’agence nationale de promotion de l’investissement, a affirmé à l’APS de son côté, le directeur de l’industrie, Ahmed Louha.

Ces projets qui permettront de booster le secteur industriel, concernent différents secteurs dont l’industrie pharmaceutique et parapharmaceutique, l’agroalimentaire, les services, les industries de transformation et l’industrie chimique, a indiqué M. Louha, soulignant que 3 autres projets sont en phase d’étude.