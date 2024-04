La première édition de la rencontre "Tiaret arabe des arts plastiques" a été lancée, mardi soir à la maison de la culture Ali Mâachi de Tiaret, dédiée à l’artiste plasticien Mohamed Demis, avec la présence d’artistes de 20 wilayas du pays et 12 autres de pays arabes.

Cette manifestation, organisée trois jours durant à l’initiative de l’association "Lamassat El Fen oua El Ibdaa" (touches d’art et de créativité) a drainé un large public parmi les fans des arts plastiques et de la calligraphie venus découvrir l’exposition de plus de 50 tableaux d’art, en plus d’interventions sur le parcours de l’artiste Mohamed Demis et la tenue d’un atelier de dessin auquel prennent part différents artistes.

Le président de l'association, Abdelhadi Boudouaia, a souligné que l’objectif de cette rencontre de portée nationale, qui a pris pour la première fois une dimension arabe, est de faire connaitre au public les capacités artistiques locales et nationales, de faire la promotion de cet art original de notre legs touristique et archéologique auprès de nos frères arabes. Il a ajouté que cette rencontre, placée sous le patronage du ministère de la Culture et des Arts, œuvre à mettre en exergue les figures artistiques activant dans le champ des arts plastiques, en les honorant et en valorisant leurs œuvres.

L’artiste plasticien Mohamed Demis a été choisi, car il a représenté l’Algérie dignement dans 17 manifestations internationales, mettant en relief devant le public ses œuvres artistiques, qui se distinguent par les genres symbolique et abstrait, entre autres, a-t-on indiqué.

Pour sa part, l’artiste Mohamed Demis, venu de la wilaya d’Annaba, a déclaré à l’APS que cette initiative, qui coïncide avec la célébration de Youm El Ilm (journée du savoir) "nous rappelle notre érudit Abdelhamid Ibn Badis et tous les oulémas d’Algérie", ajoutant que la wilaya de Tiaret est une région authentique disposant d’un public cultivé et ayant un gout artistique raffiné.