Le Plan de réponse humanitaire (PRH) 2024 pour le Cameroun nécessite 371,4 millions de dollars pour fournir une assistance vitale et des services de protection à 2,3 millions de personnes, a annoncé aux médias mardi le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA).

Le PRH lancé mardi cible les besoins les plus urgents liés aux impacts du conflit du bassin du lac Tchad, de la crise dans les régions camerounaises du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, de l'afflux de réfugiés centrafricains, des épidémies et des chocs climatiques, selon l'OCHA.

L'action humanitaire de cette année se concentrera sur des mesures clés dans les secteurs suivants : le logement, les biens domestiques de première nécessité, l'éducation, la protection, la santé, la sécurité alimentaire, l'eau, l'hygiène et l'assainissement.

"L'engagement renouvelé de l'ensemble de la communauté humanitaire et des bailleurs de fonds est urgent pour répondre aux besoins humanitaires vitaux. Nous devons également contribuer à promouvoir, explorer et mettre en œuvre des solutions innovantes et durables afin de faire face aux effets complexes et prolongés des déplacements", a déclaré Coulibaly Siaka, coordonnateur humanitaire pour le Cameroun.

Près d'un million de personnes sont déplacées à l'intérieur du Cameroun alors que le pays accueille près d'un demi-million de réfugiés et de demandeurs d'asile. L'OCHA estime que 2,5 millions de personnes seront encore confrontées à une insécurité alimentaire aiguë en 2024.