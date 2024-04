Le ministre de la Santé, Abdelhak Saihi a fait état, lundi à Boumerdès, de la réalisation, à l’avenir, de centres de référence pour la santé mère-enfant dans toutes les wilayas du pays.

Présidant l’ouverture de la Semaine nationale de la prévention à Boumerdès, le ministre a précisé que les centres de santé mère-enfant s’inscrivent dans le cadre «des priorités» du secteur, et qu’ils prendront en charge «exclusivement» la santé des mères et des enfants, ajoutant qu’ils seront réalisés «dans les plus brefs délais», en collaboration avec les autres secteurs concernés.

Lors de cette manifestation qui s’est déroulée en présence de représentants de plusieurs organismes et associations de la société civile, M. Saihi a tenu à souligner «l’importance capitale» de cet évènement pour le secteur de la santé qui «s’efforce de créer une culture communautaire sur la prévention». Visitant les stands de l’exposition organisée à cette occasion, à laquelle ont pris part une cinquantaine d’exposants, le ministre de la Santé s’est félicité de «la participation active» des associations de la société civile au succès de cet événement qui s’étale sur une semaine (du 15 au 21 avril en cours), sous le slogan «Un mode de vie sain pour tous».

Le ministre a mis l’accent, à ce propos, sur l’impérative sensibilisation

à la prévention qu’il a qualifiée «d’axe majeur sur lequel repose le système de santé», et de «question cruciale et essentielle pour le développement de ce système».