La commémoration du 68ème anniversaire de la mort du Martyr Souidani Boudjemaâ (1922-1956), membre du «groupe des 22», a constitué, mardi à Guelma, une opportunité pour les écoliers de s’imprégner des valeurs et des qualités uniques de ce héros qui fut un brillant élève, d’une grande intelligence et qui a donné sa vie pour l’indépendance de l’Algérie.

Cette commémoration, qui a coïncidé avec la célébration de la Journée du savoir (Youm El Ilm), organisée à la maison de jeunes Mohamedi-Youcef de Guelma, et qui a donné lieu à un riche programme auquel ont assisté le wali, Mme Houria Aggoun, et les autorités locale civiles et militaires, a été marquée par la présence de nombreux écoliers des trois paliers de l’enseignement.

Né à Guelma le 10 janvier 1922, Souidani Boudjemaâ est, pour rappel, tombé au champ d’honneur le 16 avril 1956 à Oued Mazafran, au sud de Koléa (Tipasa).

M. Abdallah Bencheikh, professeur et chercheur spécialisé en histoire, a souligné, au cours de son intervention, que Souidani Boudjemaâ, «fils de Lakhdar et de Abadlia M’nafka, est né et a grandi au cœur d’un quartier européen de Guelma où il s’est rapidement distingué par ses excellents résultats scolaires lorsqu’il étudiait à l’école primaire qui portait, durant l’époque coloniale, le nom d’école Alembert (aujourd’hui école Mohamed-Abdou où fut scolarisé, également, le défunt président Houari Boumediene)».

M. Bencheikh, indiquant que «l’intelligence remarquable de Boudjemaâ n’a pas tardé à le démarquer de ses pairs européens, enfants de colons», a affirmé que le Chahid «s’est imprégné, très jeune, de l’amour de la patrie qui a renforcé sa haine de l’occupant, usurpateur des terres de ses ancêtres et qui s’est employé à gommer l’identité algérienne».

La lutte et le «parcours héroïque de Souidani Boudjemaâ sont emplis de fierté, de courage et de patriotisme», a ajouté le même historien, rappelant que le Chahid, qui a donné son sang pour la liberté de son pays alors qu’il n’était âgé que de 34 ans, avait «porté des coups douloureux au colonisateur français, dans plusieurs régions du pays, après s’être engagé dans l’Organisation Spéciale (OS) et participé, avec le groupe historique des 22, à la pose des premiers jalons de la glorieuse Révolution, dont il a été l’un des dirigeants les plus éminents dans la wilaya IV historique jusqu’à sa mort, les armes à la main». Pour sa part, le wali de Guelma, Mme Houria Aggoun, a indiqué, dans son allocution, que la célébration du 16 avril «représente une étape historique importante, tout en héroïsme et en courage, représentée par deux figures nationales qui ont eu un grand impact sur la libération du pays, en l’occurrence Cheikh Abdelhamid Benbadis, qui a libéré les esprits de la dépendance coloniale et préservé l’identité nationale, et le Martyr Souidani Boudjemaâa qui s’était mis à l’avant-garde des combattants pour l’indépendance du pays, jusqu’à son dernier souffle».

La même responsable a appelé les jeunes de la génération actuelle à «s’inspirer du parcours de Souidani Boudjemaâ qui s’était opposé, très jeune, à la politique de discrimination raciale du colonisateur français qui avait, un jour empêché les algériens d’entrer dans la salle de cinéma (actuel cinéma El Intissar), sous prétexte que l’entrée était réservée aux seuls européens les samedis et dimanches». Les autorités civiles et militaires de la wilaya, les membres de la famille révolutionnaire et de nombreux citoyens s’étaient auparavant rendus au cimetière des Martyrs pour se recueillir à la mémoire des Chouhada après avoir récité la Fatiha du Saint Coran et assisté à la levée de l’emblème national.

Ils se sont ensuite déplacés jusqu’à la stèle commémorative érigée à la mémoire de Souidani Boudjemaâ, dans le centre de Guelma, où ils se sont recueillis à la mémoire du Martyr. Le programme de cette commémoration a pris fin avec la remise de distinctions aux lauréats des concours organisés pour la circonstance.