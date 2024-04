Un directoire composé de trois membres et un président a été installé pour gérer les affaires courantes de la Fédération algérienne de boxe (FAB) jusqu'à la fin du mandat olympique 2021-2024, suite au rejet des bilans moral et financier de l'exercice 2023 par les membres de l'assemblée générale ordinaire (AGO), a appris l'APS mardi auprès de l'instance fédérale.

Le directoire est composé de Youcef Khelifi en qualité de président et trois membres : Ahmed Belila (président de la Ligue d'Ain Defla), Kermiche Salem (président de la Ligue de Constantine) et Brahim Kechida (président de la Ligue de Djelfa).

"Notre mission consiste à gérer les affaires courantes de la Fédération algérienne de boxe jusqu'à la fin de l'actuel mandat olympique.

Nous sommes à la fin du mandat et nous devons dépasser toutes nos divergences afin de rassembler la famille de la boxe, une discipline qui a tant donné à l'Algérie aussi bien sur le plan mondial que olympique.

Le plus important maintenant est de préparer dans les meilleures conditions nos boxeurs qualifiés aux JO de Paris.", a précisé à l'APS Youcef Khelifi, ancien président de l'instance fédérale.

Selon l'article 217 de la loi 13-05 relative à l'organisation et au développement des activités physiques et sportives, "en cas de dysfonctionnement grave, de non-respect de la législation et de la réglementation en matière contractuelle, de gestion et de contrôle de l'utilisation des aides et subventions publiques (...), le ministère chargé des sports peut prononcer des mesures disciplinaires et/ou conservatoires dont, entres autres, la mise en place de procédures de gestion particulières et temporaires en vue d'assurer la continuité des activités de la fédération sportive nationale".

Pour rappel, les membres de l'assemblée générale de la FAB, réunis en session ordinaire (AGO) le 29 mars dernier, avaient rejeté les bilans moral et financier de l'exercice 2023.

Le bilan moral a été rejeté par 24 membres alors que 17 l'ont approuvé, au même titre que le bilan financier qui a été approuvé par 17 membres contre 22 voix non.