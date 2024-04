Trois joueurs des équipes nationales algériennes U16 de tennis ''garçons et filles'' ont validé leurs billets pour le 2e tour du Championnat d'Afrique ITF/CAT de la catégorie, à l'occasion de la deuxième journée disputée mardi au Tennis club de Bachdjarah (Alger).

Il s'agit de Nacer Abdelmouhaymen Ghouli, Mohamed Fadel Mencer et Houda Benamar.

Dans un match à sens unique, le jeune Ghouli a surclassé son adversaire Pedro Lui Ndong Esono Abeme de la Guinée Equatoriale en deux sets expéditifs (6-0, 6-0).

''Je suis heureux de ma première victoire dans cette compétition.

J'avoue que le match d'aujourd'hui n'était pas compliqué.

Maintenant, je dois rester concentré sur la suite du Championnat avec l'objectif d'enregistrer de bons résultats et aller le plus loin dans la compétition", a déclaré Ghouli, à l'APS.

De son côté, Mohamed Fadel Mancer, s'est qualifié aux dépens d'Abdul Latif Ssendyowa de l'Ouganda sur le score 6-2, 6-4.

Idem pour sa coéquipière Houda Benamar qui a rejoint le 2e tour suite à sa victoire devant la Camerounaise Delisle Manantsop sur le score 6-3, 7-6(3).

Outre Ghouli, Mencer et Benamar, deux autres Algériens seront présents au 2e tour, Kamyl Chebboub et Maria Badache.

Kamyl Chebboub avait validé lundi son ticket à l'issue de son succès contre le Mauricien Rohan Mungla (6-0, 6-1).

Chez les filles, Maria Badache, tête de série N1 et exemptée du premier tour, affrontera, la victorieuse du match entre Nina Sekonopo (Botswana) et Ghita Sebbar (Maroc).

Les matchs du deuxième tour sont programmés mercredi, selon les organisateurs.

La suite du premier tour, pour les matchs du double sont programmés ce mardi à partir de 14h00.

Le coup d'envoi de ce rendez-vous continental a été donné lundi matin, en présence de 55 athlètes (29 garçons et 26 filles) issus de seize (16) pays.

Il s'agit des athlètes de l'Algérie (pays hôte), de la Tunisie, du Maroc, de l'Egypte, du Cameroun, du Madagascar, du Nigéria, du Mozambique, du Botswana, du Ghana, de l'Ile Maurice, du Kenya, du Zimbabwe, du Togo, de l'Angola et du Lesotho. L'Algérie a engagé douze (12) athlètes dont six (06) filles. L'équipe des garçons est encadrée par l'entraîneur Sid Ali Akili, alors que celle des filles est dirigée par Ahmed Ouadane et Lamia Hameurlaine.

Ce rendez-vous continental est organisé par la Fédération algérienne de tennis (FAT), en collaboration avec la Confédération africaine de tennis (CAT) et la Fédération internationale de tennis (ITF).

Début difficile pour les sélections algériennes

Les sélections algériennes U16 de tennis ''garçons et filles'' ont raté leur début au Championnat d'Afrique ITF/CAT des U16 ''garçons et filles'', à l'occasion de la première journée disputée lundi au Tennis club de Bachdjarah (Alger).

Sur les huit (08) algériens (4 garçons et 4 filles) engagés lors de la première journée, seul Kamyl Chebboub avait validé son billet pour le deuxième tour, alors que ses coéquipiers ont quitté prématurément la compétition dès le 1er tour.

Chebboub a balayé le Mauricien Rohan Mungla par deux sets à zéro (2-0).

L'Algérien s'est adjugé les deux sets (6-0, 6-1).

Au deuxième tour, Chebboub, tête de série N.7, défiera le vainqueur du match opposant mardi, Ntutumo O (Guinée Equatoriale) à Camill Guessous (Maroc).

Son coéquipier Fares Belamiri, s'est incliné au premier tour contre le Tunisien Mahmoud Chetouane, tête de série N.8, sur le score de (1-6, 1-6).

Idem pour Zakaria Mohammed Abidat qui a perdu face à l'autre tunisien Aziz Missaoui (1-6, 1-6).

De son côté, Yacine Meghari a tenu tête à Rushil Seewoosurrun de l'Ile Maurice, avant de s'incliner 3-6, 6-4, 3-6.

Même scénario pour les filles, les quatre algériennes engagées lors de cette journée ont été toutes éliminées dès le premier tour.

Kaouthar Abidat a perdu contre la Tunisienne Sarra Attig (2-6, 0-6), Nora Iachourene devant l'Egyptienne Rahaf Mostafa (1-6, 0-6) et les deux sœurs Arezki, en l'occurrence Lydia et Lylia, face respectivement à la Marocaine Wassila Achouri (5-7, 2-6) et la Camerounaise Fozo Charnelle (0-6, 1-6).

'' Sur le plan des résultats, la première journée était un peu compliquée pour nous.

Nos athlètes sont tombés sur des adversaires mieux classés.

Chebboub et le seul à avoir validé son billet pour le compte du deuxième tour, alors que ses coéquipiers ont été tous éliminés. Ils auront des matchs de classement devant eux et ce sera une occasion pour qu'ils améliorent leur classement'', a déclaré à l'APS, le président de la Fédération algérienne de tennis (FAT), Nabil Cheriak.

Quatre autres algériens entreront en lice mardi. Chez les garçons, Fadel Menaceur défiera Abdul Latif Ssendyowa (Ouganda), et Abdelmohaymen Nacer Ghouli sera opposé à Esono Abeme (Guinée-équatoriale).

Chez les filles, Maria Badache, tête de série N1 et exemptée du premier tour, affrontera, la victorieuse du match entre Nina Sekonopo (Botswana) et Ghita Sebbar (Maroc).

De son côté, Houda Benamar en découdra face à la Camerounaise Delisle Manantsop.

''Nous attendons de bonnes réactions du reste des Algériens encore en course et notamment Badache et Ghouli qui ont toutes les qualités pour aller loin dans la compétition.

J'avoue que le niveau technique est très élevé et la concurrence sera rude dans les deux tableaux (simple et double, NDLR)'', a ajouté le patron de la FAT.

Dans les tableaux du double ''garçons et filles'', les trois paires algériennes engagées, lundi, ont été toutes éliminées au 1er tour.

Fares Belamiri et Mohamed Fadel Mancer ont perdu devant les Tunisiens Ahmed Darmoul et Skander Nsairi (1-6, 4-6), alors que Nacer Ghouli et Yacine Meghari se sont inclinés contre les marocains Camil Guessous et Ali Missoum (1-6, 2-6).

Idem pour Lydia Arezki et Houda Benamar, éliminées contre les Tunisiennes Sarra Attig et Nour Sahnoun (3-6, 3-6).

Le coup d'envoi de ce rendez-vous continental a été donné lundi matin, en présence de 55 athlètes (29 garçons et 26 filles) issus de seize (16) pays.

Il s'agit des athlètes de l'Algérie (pays hôte), de la Tunisie, du Maroc, de l'Egypte, du Cameroun, du Madagascar, du Nigéria, du Mozambique, du Botswana, du Ghana, de l'Ile Maurice, du Kenya, du Zimbabwe, du Togo, de l'Angola et du Lesotho.

L'Algérie participe à ce rendez-vous avec douze (12) athlètes dont six (06) filles.

L'équipe des garçons est encadrée par l'entraîneur Sid Ali Akili, alors que celle des filles est dirigée par Ahmed Ouadane et Lamia Hameurlaine.

Ce rendez-vous continental est organisé par la Fédération algérienne de tennis (FAT), en collaboration avec la Confédération africaine de tennis (CAT) et la Fédération internationale de tennis (ITF).