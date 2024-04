Pas moins de quinze bâtisses vétustes ou menaçant ruine dans plusieurs quartiers de la ville d’Ouargla ont été affectées par les fortes précipitations qui se sont abattues la semaine dernière dans la région, ont rapporté lundi les services de la protection civile de la wilaya.

Effondrement partiel et fissuration des murailles constituent les grands dégâts occasionnés par les importantes averses qu’a enregistrées la région depuis vendredi dernier sans déplorer aucune perte humaine, a signalé la même source qui fait état de l’effondrement de certaines clôtures d’enceinte des entreprises, l’inondation de certaines bâtisses, notamment au quartier Est et Nord de la wilaya, ainsi que la dégradation partielle de certains tronçons routiers.

Les services de la protection civile se sont aussitôt intervenus, en coordination avec les services de l’office nationale d’assainissement et des associations, pour l’épuisement des eaux agglutinées et accumulées dans les maisons et des rues et ruelles.

Pas moins de 225 interventions ont été effectuées par les sapeurs-pompiers pour le pompage et l’épuisement des eaux pluviales accumulées dans les bâtisses et l’extinction des incendies provoqués par l’explosion des compteurs électriques, a indiqué le responsable de la communication à la direction de la PC, le capitaine Mohiéddine Mimouni.

Le wali d’Ouargla, Mustapha Aghamir, a, lors d’une réunion avec la cellule de crise afférente au plan de lutte contre les inondations, appelé les différents intervenants à se rendre dans les régions affectées à travers les quartiers de la ville d’Ouargla et à prendre les mesures pour prendre en charge les séquelles des intempéries.

A ces efforts de la protection civile viennent se greffer ceux menées par les services de la Sonelgaz pour le rétablissement de l’alimentation électrique en procédant à la réinstallation de 127 nouveaux compteurs électriques endommagés suite intempéries au niveau de plusieurs quartiers des communes de Rouissat, Ain El-Beida et Ngoussa, a indiqué un communiqué de presse de l’entreprise.

Les équipes techniques de la Sonelgaz œuvrent également d’arrache pied pour le changement de lignes électriques endommagées du fait des fortes rafales de vent ayant balayé la région.