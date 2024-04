Des experts de l'ONU ont condamné l'utilisation par l'entité sioniste des applications de l’intelligence artificielle (IA) qui ont entrainé des dommages catastrophiques tant à la population civile qu'aux infrastructures à Ghaza.

Les experts de l'ONU ont déploré l'utilisation par l'entité sioniste de "l'intelligence artificielle et des directives militaires associées dans la bande de Ghaza occupée, entraînant un nombre sans précédent de victimes parmi la population civile, les logements, les services vitaux et les infrastructures".

Les rapporteurs onusiens soulignent que la destruction des maisons a également emporté "les souvenirs, les espoirs et les aspirations des Palestiniens et leur capacité à réaliser d'autres droits".

Ils ajoutent que la destruction systématique et généralisée d'habitations, de services et d'infrastructures civiles constitue "un crime contre l'humanité, qui s'ajoute aux nombreux crimes de guerre et actes de génocide", comme l'a décrit le rapporteur spécial des Nations Unies sur le territoire palestinien occupé dans son récent rapport au Conseil des droits de l'homme. "Plus de 15 000 morts, soit près de la moitié de tous les décès civils à ce jour, ont eu lieu au cours des six premières semaines qui ont suivi le 7 octobre, lorsque les systèmes d’IA semblent avoir été largement utilisés à des fins de ciblage", selon les experts.

Selon les données présentées par les rapporteurs, entre 60 et 70 % de toutes les maisons de Ghaza, et jusqu'à 84 % des maisons du nord de la bande, sont complètement détruites ou partiellement endommagées. La Banque mondiale, l'ONU et l'Union européenne estiment que les dégâts causés jusqu'à présent s'élèvent à 18,5 milliards de dollars, soit 97 % du PIB total de Ghaza et de la Cisjordanie.