Au moins six journalistes sont tombés en martyrs et neuf autres ont été blessés, au cours de 105 crimes et violations commis depuis le mois de mars par les forces d'occupation sionistes contre la corporation, a rapporté l'agence de presse Wafa.

L'armée de l'occupant sioniste a intensifié ses attaques contre les journalistes sous diverses formes, en particulier dans la bande de Ghaza, où elle a continué à les cibler et à les tuer, indique un communiqué publié par le Comité des libertés du syndicat des journalistes.

Selon la même source, trois journalistes sont tombés en martyrs après que leurs maisons ont été bombardées par l'armée sioniste et trois autres ont été tués par balles et des éclats de missiles, tandis que 9 d'entre eux ont subi d'importantes blessures à la suite d'éclats de missiles et de balles.

Le communiqué précise également que les forces d'occupation sionistes ont commis environ 105 crimes, violations et attaques au cours du mois de mars dernier, causant la destruction d'environ 12 institutions et maisons de journalistes, tous dans la bande de Ghaza, ainsi que l'arrestation de 8 journalistes, tandis que 24 cas de destruction et de confiscation d'équipements de travail ainsi que 22 cas de personnels arrêtés et empêchés de travailler ont été enregistrés.

Les forces d'occupation ont, en outre, pris d'assaut quatre maisons et institutions médiatiques et trois cas de tirs directs en direction de l'endroit où les équipes de journalistes faisaient leur travail ont été dénombrés, alors qu'environ 10 journalistes, hommes et femmes, ont été battus.

Par ailleurs, deux journalistes ont été convoqués pour se rendre auprès des autorités d'occupation tandis que trois autres ont été présentés aux tribunaux d'occupation. L'entité sioniste continue de cibler et de fermer les institutions de presse à El Qods alors que la décision d'empêcher la chaîne de télévision palestinienne d'opérer dans cette ville occupée a été renouvelée, ajoute le Comité qui a également fait état de décisions d'interdire à certains journalistes de travailler et de couvrir la région d'El Qods et les environs de la mosquée Al-Aqsa.

Enfin le Comité a fait savoir que le Syndicat des journalistes palestiniens poursuit ses efforts inlassables pour poursuivre l'occupant sioniste pour ses crimes à tous les niveaux local, arabe et international, en surveillant, documentant et adaptant ses crimes aux exigences juridiques des tribunaux pour crimes de guerre et des tribunaux internationaux.