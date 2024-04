Au moins six personnes ont été tuées et 61 autres blessées lors d'affrontements entre les Forces armées soudanaises et les Forces de soutien rapide (FSR) à El Fasher, la capitale de l'Etat du Darfour du Nord, ont fait savoir des sources médicales soudanaises.

Les blessés continuent d'arriver à l'hôpital malgré la pénurie de matériel et de donneurs de sang, selon les mêmes sources.

Depuis que le conflit a éclaté le 15 avril 2023, pas moins de 14.790 décès ont été enregistrés, tandis que le nombre de personnes déplacées à l'intérieur et à l'extérieur du Soudan a atteint 8,2 millions, selon un rapport du Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA) publié dimanche.

Guterres appelle à des efforts mondiaux pour un cessez-le-feu au Soudan

Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a appelé lundi à des efforts mondiaux en vue d'un cessez-le-feu au Soudan, un an après l'éclatement du conflit entre les deux factions militaires.

"La seule voie pour sortir de cette horreur est une solution politique. En ce moment critique, en plus du soutien mondial pour l'aide humanitaire, nous avons besoin d'efforts mondiaux concertés en vue d'un cessez-le-feu au Soudan suivi d'un processus de paix global", a-t-il déclaré lors d'une réunion marquant l'anniversaire de l'éclatement des combats entre les Forces armées soudanaises et les Forces de soutien rapide (FSR).

Des efforts internationaux coordonnés seront essentiels pour amplifier l'action conjointe.

Cette action pour la paix signifie également la poursuite des travaux sur la transition démocratique au Soudan, en soutenant et en autonomisant les civils, dont les groupes de défense des droits des femmes, les jeunes et d'autres, a-t-il indiqué.

"Je ne cesserai pas d'appeler toutes les parties à faire taire les armes, et à répondre aux aspirations du peuple soudanais à un avenir pacifique et sécurisé", a indiqué M. Guterres.

Le chef de l’ONU appelle à faire taire les armes et à financer le plan d’aide humanitaire

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a appelé les belligérants au Soudan à faire taire les armes et a demandé aux bailleurs de fonds de faire preuve de générosité et de financer le plan d’aide humanitaire pour ce pays et ses voisins.

Dans un message vidéo adressé à la Conférence humanitaire pour le Soudan, organisée lundi à Paris, le chef de l’ONU a rappelé que le conflit "a déclenché une série d’horreurs : plus de 14.000 morts et 33.000 blessés, un cauchemar de violences sexuelles contre les femmes et les filles, des destructions ayant réduit en ruines des maisons, des hôpitaux, des écoles et d’autres infrastructures vitales, un cauchemar de faim et de déplacements, avec plus de huit millions de personnes ayant fui leurs foyers, et des pays voisins du Soudan, qui ressentent de plus en plus les effets de ce conflit meurtrier".

Alors qu’aujourd’hui la moitié de la population soudanaise a besoin d’une aide d’urgence, le secrétaire général a fait appel à l’esprit de générosité des bailleurs de fonds "pour alléger davantage les souffrances au Soudan et accroître de toute urgence l’aide".

Le Plan de réponse humanitaire de 2,7 milliards de dollars pour le Soudan n’est financé qu’à hauteur de 6% environ et le Plan régional de réponse aux réfugiés pour la crise soudanaise, d’un montant de 1,4 milliard de dollars, n’est financé qu’à hauteur de 7%.

Le chef de l’ONU a également appelé "toutes les parties à protéger les civils et à garantir un accès humanitaire complet", et a réclamé "des efforts de médiation internationale efficaces et coordonnés pour mettre fin aux combats".

"Et nous appelons les groupes civils – y compris ceux représentant les femmes et les jeunes – à contribuer à diriger un processus politique inclusif pour remettre la transition démocratique au Soudan sur les rails", a-t-il dit.