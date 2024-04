Le Premier ministre, M. Nadir Larbaoui, préside, lundi à Alger, la cérémonie de signature, par le Gouvernement algérien et la Banque africaine d'import-export (Afreximbank), de la convention portant organisation, à Alger, de la 4e édition de la Foire commerciale intra-africaine (IATF) en 2025.

La cérémonie de signature se déroule au Centre international de conférences (CIC) Abdelatif-Rahal (Alger), en présence de membres du Gouvernement, du conseiller auprès du président de la République chargé du commerce, de l'approvisionnement, du contrôle et de l'import-export, M. Kamel Rezig, et de l'ancien président nigérian, président du Conseil consultatif de l'IATF, M. Olusegun Obasanjo.

Dans une allocution prononcée à cette occasion, le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, M. Tayeb Zitouni, a affirmé que l'organisation, à Alger, de la 4e édition de la Foire commerciale intra-africaine "intervient dans le cadre de la concrétisation de la stratégie du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, visant à renforcer l'intégration africaine et à promouvoir la coopération économique entre les pays de notre continent, en vue d'asseoir une base économique forte pour réaliser le développement durable et le bien-être des peuples d'Afrique".

Le dossier de l'Algérie pour l'organisation de cette manifestation économique continentale a été retenu en novembre 2023, après l'évaluation positive faite par la Commission de l'Union africaine (UA) concernant les infrastructures de base dont dispose l'Algérie pour abriter l'évènement, et ce, lors de la visite d'une délégation de la Commission en Algérie en juin 2023.