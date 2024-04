Plusieurs stades de la capitale ont été préparés pour "garantir des installations de qualité", en vue du tournoi de l'Union nord-africaine de football (FAF) des moins de 17 ans (joueurs nés en 2007-2008), prévu à Alger du 16 au 27 avril, a indiqué la Fédération algérienne (FAF) dimanche dans un communiqué.

" Pour garantir des installations de qualité, la FAF a préparé plusieurs stades, dont celui de Salem Mebrouki de Rouiba et l’emblématique, Omar-Hamadi (ex-Bologhine), ainsi que des terrains pour les entraînements des équipes, comme ceux de la protection civile de Dar El Beida, du stade communal d'El-Hamiz ainsi que celui de Dar El Beida, Omar Benrabah", précise l'instance fédérale sur son site officiel.

Outre l'Algérie, pays hôte, cette compétition verra la participation de la Tunisie, de l'Egypte, de la Libye, et du Maroc.

"Les hauts responsables du football nord-africain convergeront à partir du 16 avril.

Parmi eux, Gamal Allam, président de l'EFA (Fédération égyptienne de football), Abdulhakim Shelmani, président de la LFF (Fédération libyenne de football) et Mahmoud Hammami, directeur exécutif de l’UNAF", précise la même source.

Et d'enchaîner : "Les équipes égyptiennes, tunisiennes, marocaines et libyennes arriveront successivement dans la journée à l’aéroport international d'Alger Houari-Boumediene." Le tournoi débutera le jeudi 18 avril 2024 avec deux matchs en ouverture programmés : Tunisie - Egypte et Maroc- Algérie, alors que la Libye sera exempte.

La dernière compétition à laquelle a pris part la sélection des U17 était la CAN-2023, marquée par une élimination en quarts de finale du tournoi, ratant ainsi l'occasion de se qualifier au Mondial de la catégorie disputé du 10 novembre au 2 décembre 2023 en Indonésie.

Pour rappel, Aziz Lahoussine a été nommé en février dernier à la tête de l'équipe nationale des U17, en remplacement d'Arezki Remmane.